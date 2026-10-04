El Dortmund ha dado el inusual paso de ponerse en contacto con la jerarquía de la selección griega para pedir un enfoque más medido con el tiempo de juego de Karetsas. El jugador de 18 años se ha convertido en una pieza vital tanto para su club como para su selección, pero en el BVB preocupa el creciente desgaste físico del joven. Según informa Sky Sports, el club de la Bundesliga ha pedido específicamente que el futbolista sea utilizado con previsión y moderación.

Karetsas ha sido un fijo en la alineación de Grecia durante su reciente campaña en la Nations League, siendo titular en los tres partidos disputados hasta ahora. Su resistencia quedó especialmente puesta a prueba durante la histórica victoria de Grecia sobre Alemania, donde el adolescente se mantuvo sobre el césped durante los 90 minutos completos. La intervención del Dortmund llega en un momento delicado, ya que el club equilibra el orgullo de ver a su talento triunfar a nivel internacional con la necesidad práctica de mantenerlo en forma para la temporada nacional.