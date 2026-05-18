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El Borussia Dortmund negocia fichar al delantero del Real Madrid, pero los 60 millones de euros pedidos son demasiado para el club alemán
El fichaje soñado para el BVB
El director deportivo del Dortmund, Ole Book, ha confirmado que Gonzalo García es el «fichaje soñado» para el próximo mercado.
Según Sport1, el BVB ha intensificado sus gestiones para sacarlo del Santiago Bernabéu tras sus recientes actuaciones en La Liga.
El club alemán ya negocia con sus representantes y confía en convencerlo: la Bundesliga le parece el marco ideal para seguir creciendo, como otros canteranos del Madrid antes que él.
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La valoración de 60 millones de euros del Real Madrid supone un gran obstáculo
A pesar del interés mutuo entre el jugador y el club, las negociaciones están estancadas por las altas exigencias económicas del Real Madrid.
El club blanco pide 60 millones de euros por el delantero, quien tiene contrato hasta 2030. Esa cifra supera el presupuesto actual del Dortmund.
Aunque valoran al jugador, el BVB no quiere batir su récord de traspaso por un futbolista que aún busca consolidarse en el máximo nivel. Por eso explora opciones creativas para reducir la diferencia, pues no puede asumir tal gasto sin antes vender a algún elemento clave.
Modelos alternativos de transferencia sobre la mesa
Para facilitar el acuerdo, el Real Madrid ha propuesto tres modelos de traspaso. El primero es una cesión de una temporada que permitiría al jugador ganar experiencia bajo el control total del club blanco. Así, el Dortmund dispondría de calidad inmediata sin la carga financiera de una compra definitiva.
La segunda es un traspaso de unos 20 millones con cláusula de recompra de 35 millones y un 50 % de participación en una futura venta.
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Una incorporación versátil para la delantera del BVB
García ha disputado 38 partidos esta temporada con el Real Madrid, sumando 1.397 minutos. Ha marcado siete goles y dado tres asistencias, muchas veces entrando desde el banquillo para rotar en la delantera.
Capitán de la sub-21 española, destaca por su flexibilidad táctica: puede actuar como nueve, segundo punta o extremo derecho. Esa polivalencia interesa al Dortmund, que busca aumentar la competencia con Serhou Guirassy y mejorar su cuota goleadora.