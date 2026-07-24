Getty Images
Traducido por
El Borussia Dortmund enfada a sus rivales de la Bundesliga con una oferta a la baja de 42 millones de euros por el jugador del Brentford
Rechazada la primera oferta del Dortmund
El Dortmund se ha sumado a la puja por fichar a la estrella del Colonia, El Mala, tras presentar una oferta de hasta 42 millones de euros, según Sky Sport. La propuesta incluía 26 millones de euros garantizados, 8 millones en bonificaciones fácilmente alcanzables y otros 8 millones en bonificaciones adicionales más difíciles de conseguir. Sin embargo, el Colonia rechazó la oferta de inmediato porque estaba muy por debajo de su precio de venta. El club de la Bundesliga se mantiene firme tras haber acordado previamente un traspaso por unos 50 millones de euros con el Brentford, antes de que la operación fracasara.
- Getty Images
El Colonia se mantiene firme en cuanto a la valoración
El Colonia no rebaja sus exigencias por «El Mala», pese al interés del Dortmund, y espera un precio similar al que ofreció el Brentford. El técnico René Wagner asegura que los rumores no afectan al jugador de 19 años.
En declaraciones a Sky Sport, afirmó: «Está aquí, es jugador del 1. FC Colonia y lo da todo cada día. Ayer mantuvimos una larga charla. Se entrega al máximo en todo, sabe exactamente en qué quiere trabajar. Lo está haciendo ahora mismo, y se nota que se implica en cada entrada y contribuye en defensa».
Se presenta cada día como un jugador del FC Colonia y no da la sensación de que tenga la cabeza en otra parte.
«Somos adultos y podemos ser sinceros. Hablamos del interés de algunos clubes en verano, pero ahora Said está en el campo de entrenamiento y seguirá aquí las próximas semanas. Si surge algo, nos sentaremos y hablaremos».
El acuerdo con el Brentford se vino abajo
El Brentford estaba a punto de cerrar un fichaje récord tras acordar con el Colonia un paquete de 45 millones de euros, más 5 millones en complementos y una cláusula de participación en una futura venta. Sin embargo, el traspaso se frustró cuando la madre de «El Mala», su asesora principal, rechazó aprobar la operación antes de que expirara el plazo del Brentford.
El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, ya había reconocido las negociaciones: «Estamos en esa línea».
- Getty Images
¿Qué le depara el futuro a El Mala?
El Dortmund sigue interesado y, según Sky Sport, «El Mala» ficharía por el subcampeón de la Bundesliga si los clubes alcanzan un acuerdo. De momento, el joven sigue entrenando con el Colonia, donde tiene contrato hasta 2030 sin cláusula de rescisión. Tras marcar 13 goles y dar cinco asistencias en 36 partidos la temporada pasada, se espera que este cotizado delantero siga siendo uno de los fichajes más seguidos de la Bundesliga hasta que se resuelva su futuro.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias