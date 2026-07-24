El Borussia Dortmund enfada a sus rivales de la Bundesliga con una oferta a la baja de 42 millones de euros por el jugador del Brentford

El Colonia no rebaja sus exigencias por «El Mala», pese al interés del Dortmund, y espera un precio similar al que ofreció el Brentford. El técnico René Wagner asegura que los rumores no afectan al jugador de 19 años.

En declaraciones a Sky Sport, afirmó: «Está aquí, es jugador del 1. FC Colonia y lo da todo cada día. Ayer mantuvimos una larga charla. Se entrega al máximo en todo, sabe exactamente en qué quiere trabajar. Lo está haciendo ahora mismo, y se nota que se implica en cada entrada y contribuye en defensa».

Se presenta cada día como un jugador del FC Colonia y no da la sensación de que tenga la cabeza en otra parte.

«Somos adultos y podemos ser sinceros. Hablamos del interés de algunos clubes en verano, pero ahora Said está en el campo de entrenamiento y seguirá aquí las próximas semanas. Si surge algo, nos sentaremos y hablaremos».