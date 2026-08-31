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El Borussia Dortmund contacta con el Arsenal por una cesión de Ethan Nwaneri mientras el club de la Bundesliga estudia una ofensiva de última hora en el mercado de fichajes
El Dortmund acelera la persecución de Nwaneri
El Borussia Dortmund ha realizado oficialmente una aproximación para fichar cedido al centrocampista del Arsenal Nwaneri, según recientes informaciones de The Athletic. El conjunto alemán trabaja contrarreloj para asegurar refuerzos antes de que el mercado de fichajes de verano cierre el martes, con el director deportivo Sebastian Kehl y su equipo de captación señalando al internacional inglés en categorías inferiores como un objetivo prioritario.
El equipo de la Bundesliga sigue confiando en fichar al jugador de 19 años, que todavía no ha disputado partidos oficiales con el Arsenal durante la temporada 2026-27. La urgencia detrás del movimiento del BVB se debe a un importante golpe para la profundidad de su plantilla. El fichaje del verano Giannis Konstantelias, que llegó desde el PAOK por 26 millones de euros, sufrió recientemente una lesión del ligamento cruzado anterior que le mantendrá de baja durante varios meses.
Aunque el Dortmund también ha sido vinculado con otros objetivos, incluido un posible movimiento por el sorprendente recambio Marcel Regula, del Zaglebie Lubin, Nwaneri está considerado una opción de alto nivel que podría encajar en el vacío creativo. El centrocampista nacido en Londres firmó una prolífica temporada 2024-25, pero desde entonces ha quedado más abajo en el orden de preferencias de Mikel Arteta.
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Arteta aborda el futuro incierto de Nwaneri
Arteta ya ha dejado entrever anteriormente que Nwaneri podría necesitar una salida del Emirates para continuar con su desarrollo. El entrenador del Arsenal dijo que quiere que Nwaneri siga en el club, pero que «necesita jugar al fútbol», y añadió que «ciertos jugadores» podrían tener que salir este verano.
Estos comentarios han puesto en alerta a varios clubes, pero el Dortmund cree que su historial en el desarrollo de jóvenes talentos ingleses, como Jadon Sancho y Jude Bellingham, lo convierte en el destino ideal para el adolescente.
La situación representa una encrucijada para Nwaneri, que se convirtió en un nombre conocido cuando debutó con 15 años, cinco meses y 28 días contra el Brentford en septiembre de 2022. Sigue siendo el jugador más joven en disputar un partido de la Premier League, un récord que se ha mantenido pese a la irrupción de otros jóvenes talentos en la competición.
El reto de triunfar en el Arsenal
El periodo más exitoso de Nwaneri en el primer equipo del Arsenal llegó durante la campaña 2024-25. En esa temporada, disputó 37 partidos en todas las competiciones, con un balance de nueve goles y dos asistencias. Esta irrupción se vio facilitada en parte por una lesión de Bukayo Saka, que dejó una vacante en la banda derecha y que Nwaneri ocupó con una madurez impresionante.
Sin embargo, se considera que su futuro a largo plazo está en un rol más centrado, y es ahí donde la competencia se ha vuelto más feroz. Aunque dio el salto jugando en la banda derecha, desde la pretemporada del verano pasado Nwaneri ha sido utilizado principalmente en el centro del campo.
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Centro del campo saturado en el Emirates
La llegada de nuevos fichajes y el estado de forma de estrellas consolidadas han generado un centro del campo saturado en el Emirates. Como resultado, Martin Odegaard, Eberechi Eze y el fichaje del verano Bruno Guimaraes representan posibles obstáculos para tener minutos con el primer equipo. En el Arsenal son cautos para no frenar el desarrollo de un jugador al que consideran una de las joyas de la corona de su academia de Hale End, pero también reconocen que Nwaneri necesita minutos constantes en la élite para alcanzar su techo.
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