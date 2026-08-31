El Borussia Dortmund ha realizado oficialmente una aproximación para fichar cedido al centrocampista del Arsenal Nwaneri, según recientes informaciones de The Athletic. El conjunto alemán trabaja contrarreloj para asegurar refuerzos antes de que el mercado de fichajes de verano cierre el martes, con el director deportivo Sebastian Kehl y su equipo de captación señalando al internacional inglés en categorías inferiores como un objetivo prioritario.

El equipo de la Bundesliga sigue confiando en fichar al jugador de 19 años, que todavía no ha disputado partidos oficiales con el Arsenal durante la temporada 2026-27. La urgencia detrás del movimiento del BVB se debe a un importante golpe para la profundidad de su plantilla. El fichaje del verano Giannis Konstantelias, que llegó desde el PAOK por 26 millones de euros, sufrió recientemente una lesión del ligamento cruzado anterior que le mantendrá de baja durante varios meses.

Aunque el Dortmund también ha sido vinculado con otros objetivos, incluido un posible movimiento por el sorprendente recambio Marcel Regula, del Zaglebie Lubin, Nwaneri está considerado una opción de alto nivel que podría encajar en el vacío creativo. El centrocampista nacido en Londres firmó una prolífica temporada 2024-25, pero desde entonces ha quedado más abajo en el orden de preferencias de Mikel Arteta.