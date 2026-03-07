Getty Images
Traducido por
El Borussia Dortmund confirma que el internacional alemán abandonará el club como agente libre tras siete años en el gigante de la Bundesliga
El Dortmund confirma la salida de Brandt
El director general del Sporting, Lars Ricken, rompió el silencio sobre el futuro del internacional alemán tras la victoria por 2-1 del Dortmund sobre el Colonia. En una entrevista posterior al partido con Sky, Ricken abordó las especulaciones que se habían acumulado durante meses. «Ya ha habido algunos informes. El hecho es que hubo discusiones abiertas y se acordó que el contrato que expiraba no se prorrogaría», dijo Ricken. «[Él] ha jugado varios cientos de partidos con el Borussia Dortmund. Creo que solo podemos estarle agradecidos. Ha jugado con nosotros durante siete años y, en ocasiones, ha sido objeto de críticas. Dentro de unas semanas cumplirá 30 años, podemos reorientarnos, por lo que también puede ser una oportunidad para ambas partes. Al final, llegamos a un acuerdo».
- Getty Images Sport
Un viaje de siete años llega a su fin.
Brandt llegó a Dortmund en 2019, procedente del Bayer Leverkusen, en una operación que rondó los 25 millones de euros. Desde entonces, ha disputado cientos de partidos y se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la plantilla. A pesar de las críticas ocasionales sobre su regularidad, su habilidad técnica y su visión de juego le han convertido en muchas ocasiones en el jugador decisivo para los Schwarzgelben, tanto en la liga alemana como en las competiciones europeas.
La decisión de separarse parece ser mutua y amistosa, y la directiva del club la considera el momento adecuado para un nuevo comienzo. Ricken ha destacado que la relación sigue siendo sólida a pesar de la inminente salida, afirmando: «Nos separamos con mucho aprecio». El segundo clasificado de la Bundesliga tendrá ahora ventaja a la hora de planificar sus fichajes para la próxima ventana de traspasos sin su veterano número 10.
Matthaus opina sobre el legado de Brandt
Incluso en lo que fue una actuación relativamente discreta durante la victoria en Colonia, Brandt demostró su valía al proporcionar una asistencia sublime a Maximilian Beier. La leyenda del fútbol y comentarista de Sky, Lothar Matthaus, no tardó en elogiar el impacto que la estrella saliente tuvo en el club. «Un jugador que quizás no sacó el máximo partido a su potencial, pero que aun así marcó la diferencia en numerosas ocasiones», comentó Matthaus.
Matthaus también señaló que la forma en que se ha producido la salida es un testimonio de la conducta profesional de Brandt durante sus siete años en Westfalia. Añadió: «Dado el exitoso periodo que Julian ha tenido en el BVB, deberíamos poder mirarnos a los ojos, no solo hasta el final de su contrato, sino también más allá».
- AFP
Movimientos futuros y planificación de la plantilla
Ahora que la salida de Brandt es un hecho, la atención se centra en otras situaciones contractuales clave dentro del Dortmund. Aunque el club pierde a un veterano en el centro del campo, los avances en otros frentes siguen siendo independientes de este anuncio. En concreto, la situación del pilar defensivo Nico Schlotterbeck sigue siendo una prioridad para Ricken y la directiva del Dortmund, que buscan asegurar el núcleo de su zaga para el futuro.
Al abordar si la decisión de Brandt afectaría a otras negociaciones, Ricken se mostró firme en su postura. Confirmó que la marcha de Julian Brandt «no influye en la decisión sobre Nico». Mientras el Dortmund lucha por terminar con fuerza la temporada de la Bundesliga, el club espera despedir a Brandt por todo lo alto antes de que comience su próxima aventura en otro lugar del mundo del fútbol.
Anuncios