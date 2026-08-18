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Joey VeermanBorussia Dortmund

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El Borussia Dortmund arrebata a la estrella neerlandesa Joey Veerman al PSV

Fichajes
Borussia Dortmund
J. Veerman
PSV Eindhoven
Holanda
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Eredivisie

El Borussia Dortmund ha completado oficialmente el fichaje del centrocampista Joey Veerman procedente del PSV. El mediapunta neerlandés llega al Signal Iduna Park para reforzar las opciones del club en el centro del campo de cara a la nueva temporada.


  • Atando al centrocampista

    El Borussia Dortmund ha reforzado significativamente su plantilla con el fichaje oficial de Veerman. El club confirmó el traspaso permanente, incorporando al talentoso centrocampista neerlandés al Signal Iduna Park procedente del PSV.

    La incorporación responde a la necesidad del equipo de contar con creatividad en la dirección del juego y calidad técnica en el centro del campo. Asegurar a un jugador del nivel de Veerman subraya la ambición del club de competir con fuerza en todos los frentes nacionales y europeos.

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    Añadiendo calidad táctica

    Veerman llega a Alemania con una reputación excelente, ganada gracias a sus actuaciones consistentes en la Eredivisie y en las competiciones europeas. Ganó con éxito tres títulos consecutivos de la Eredivisie en 2023-24, 2024-25 y 2025-26, además de levantar la KNVB Cup en las temporadas 2021-22 y 2022-23.

    El director general deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, explica: «Joey es un jugador cuyas cualidades nos serán de enorme ayuda. Hemos centrado deliberadamente nuestra actividad en el mercado de fichajes este verano en el centro del campo, porque con Pascal Gross y Salih Ozcan hemos perdido a dos jugadores en esa posición desde el inicio del año y planeamos utilizar a Emre Can en la defensa central una vez regrese al equipo».

  • Integrándose en la plantilla

    El paso a la Bundesliga representa un nuevo y apasionante capítulo en la carrera del centrocampista. La pretemporada y las sesiones de entrenamiento serán cruciales para que el jugador se adapte rápidamente a la intensidad y al ritmo del fútbol alemán.

    El director deportivo Ole Book subrayó: «Joey es un futbolista realmente extraordinario, que posee una gran creatividad, calidad técnica y visión de juego. Ha demostrado en el PSV Eindhoven y con la selección neerlandesa que puede rendir de forma constante al más alto nivel. Estamos encantados de que en el futuro vaya a aportar su talento a nuestro equipo».

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    Pensando en los próximos partidos

    Con los trámites del traspaso ya completados con éxito, la atención se centra ahora en el posible debut de Veerman de negro y amarillo. Los aficionados estarán deseando ver cómo encaja el nuevo fichaje en el once inicial de los próximos partidos.

    La cúpula del club espera que esta incorporación de alto perfil aporte el impulso necesario para una campaña exitosa y competitiva. Todas las miradas estarán puestas en el centrocampista mientras emprende su nueva etapa en la Bundesliga.