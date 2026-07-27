El Borussia Dortmund ha dado un paso más al frente y para el Milan ahora se complica la vía que conduce a Kostas Karetas, mediapunta de la clase 2007 que milita en el Racing Genk. Al término del último amistoso disputado por el club alemán antes de partir hacia la gira por Japón, el director deportivo Nils-Ole Book ha admitido que la prioridad en el mercado es aumentar el potencial ofensivo del equipo y cerrar dos refuerzos para esa parcela.
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El Borussia Dortmund acelera por Konstantinos Karetsas: el director deportivo Book prepara la reunión decisiva con el Genk, qué se sabe sobre el Milan
LAS PALABRAS DEL DIRECTOR DEPORTIVO BOOK
Hablando con Sky Deutschland sobre los rumores, igualmente insistentes, en torno al delantero del Colonia Said El Mala, Ole Book respondió así sobre la estrategia de fichajes del Dortmund: «En principio, creo que todo el mundo sabe que no comentamos sobre jugadores que no son futbolistas del Borussia Dortmund. Me alegra que el club se esté mostrando tan hermético, de modo que ya no se filtre nada, porque la cantidad de informaciones falsas en los últimos días ha sido realmente notable». Después entró en detalle sobre los próximos objetivos: «Nos habría gustado fichar ya a un jugador ofensivo, pero al final también hay que tener en cuenta las leyes del mercado y adaptarse a los tiempos. El momento es absolutamente crucial. Sabemos lo que queremos para dos posiciones ofensivas».
¿Misión decisiva?
El Borussia Dormund, que ya ha perdido a Karim Adeyemi (trasladado al Barcelona) y que en breve se despedirá oficialmente también de Julian Brandt, con el Leeds apretando mucho, ha identificado en El Mala y Karetsas los dos perfiles ideales para su plantilla y, en lo que respecta al griego, se esperan novedades importantes a muy corto plazo. De hecho, Ole Book no viajará a Asia con el equipo, ya que entre el lunes y el martes volará a Bélgica para reunirse de nuevo con la cúpula directiva del Genk e intentar cerrar la operación.
LA NEGOCIACIÓN
El Racing no quiere hacer descuentos y no se mueve de su postura, es decir, vender a Karetsas por 35 millones de euros garantizados, que pueden convertirse en 40 mediante algunos bonus. La última oferta del Borussia Dortmund, rechazada por el club, se situaba en 30 + 5, según la información de Sky Deutschland. Será necesario presentar una propuesta mejorada, mientras que la sociedad alemana, por su parte, espera aprovechar el impulso del acuerdo ya alcanzado con el jugador para un contrato con vencimiento en junio de 2031.
LA POSICIÓN DEL MILAN
En este momento, el AC Milan, que según fuentes belgas y griegas valora y mucho el perfil de Karetsas, (que encajaría a la perfección con las peticiones de Ruben Amorim de tener un mediapunta zurdo al que alinear por detrás del delantero centro), parte con desventaja. Tras invertir alrededor de 100 millones de euros en los fichajes de Gonçalo Ramos y Mario Gila, el AC Milan está ahora centrado principalmente en las salidas que debe cerrar para liberar plazas y hacer caja. Sobre todo la de Rafa Leao, en el centro de un derbi de mercado entre Galatasaray y Fenerbahce. Hasta que no se desbloquee esta situación, es poco probable que el AC Milan pueda moverse de forma concreta por otro fichaje, favoreciendo así la posible ofensiva del Dortmund por Karetsas.
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