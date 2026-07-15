Según informa Foot Mercato, Michael Olise quiere buscar ya este mismo verano su salida del campeón récord alemán. Su objetivo: el Real Madrid.
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¡El bombazo del mercado de fichajes coge velocidad! Michael Olise supuestamente quiere irse de inmediato al Real Madrid; el Bayern de Múnich tiene en el punto de mira a un recambio de renombre
Se dice que los blancos deberían ofrecer al jugador de 24 años el entorno ideal para dar el siguiente paso en su desarrollo. En el Bayern de Múnich son conscientes del posible peligro de una salida y por eso ya están sondeando el mercado en busca de posibles sustitutos. Según el informe, hay varios candidatos en la lista, entre ellos también Bradley Barcola, compañero de selección de Olise, del Paris Saint-Germain. El extremo fue una pieza clave en los recientes éxitos del PSG (entre ellos, dos títulos seguidos de la Champions League) y tiene contrato con el club de la capital hasta 2028.
Olise, por su parte, lleva ya bastante tiempo siendo relacionado con el Real Madrid. Allí estaría considerado como el fichaje soñado absoluto del presidente Florentino Pérez, aunque los propios blancos desmintieron públicamente un interés en el francés: "En respuesta a las informaciones publicadas en varios medios sobre un supuesto interés de nuestro club en el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid CF desea aclarar que no ha mantenido contacto ni directa ni indirectamente con el citado jugador, sus representantes ni nadie de su entorno".
- Getty Images
Si se marcha al Real Madrid: el Bayern de Múnich acaricia una cifra récord por Michael Olise
Sin embargo, en los últimos tiempos han vuelto a surgir nuevos rumores. Bild informó de que la situación en torno a Olise se estaba volviendo "un poco peligrosa" para el Bayern. Según esa información, desde su entorno habrían llegado señales de que el atacante podría estar buscando un nuevo desafío. El Real sería su club soñado, también porque se considera más difícil ganar la Champions League con el Bayern.
La postura del conjunto muniqués, sin embargo, está clara: Olise debe quedarse. Su contrato se extiende hasta 2029 y el francés no tiene cláusula de rescisión. Aun así, si llegara a producirse una venta, en cualquier caso sería necesaria una cifra de traspaso enorme. Según se informa, los madrileños estarían dispuestos a pagar hasta 220 millones de euros por la estrella de banda, lo que convertiría a Olise en la venta más cara de la historia del Bayern. El traspaso más caro de la historia del fútbol sigue siendo, por ahora, el de Neymar, que en 2017 pasó del FC Barcelona al PSG por 222 millones de euros.
Tras una temporada de gala en el Bayern de Múnich: Michael Olise figura entre los candidatos al Balón de Oro
Olise echa la vista atrás a una temporada sobresaliente. Con 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos, fue uno de los mejores jugadores ofensivos de Europa y figura en la lista ampliada de candidatos al próximo Balón de Oro. También en el Mundial en curso, el francés convenció con grandes actuaciones y dio seis asistencias de gol. Sin embargo, no pudo evitar la eliminación en semifinales contra España (0-2).
Con Francia, Olise se jugará el sábado el tercer puesto contra el perdedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina en busca del bronce mundialista.
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