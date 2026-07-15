Se dice que los blancos deberían ofrecer al jugador de 24 años el entorno ideal para dar el siguiente paso en su desarrollo. En el Bayern de Múnich son conscientes del posible peligro de una salida y por eso ya están sondeando el mercado en busca de posibles sustitutos. Según el informe, hay varios candidatos en la lista, entre ellos también Bradley Barcola, compañero de selección de Olise, del Paris Saint-Germain. El extremo fue una pieza clave en los recientes éxitos del PSG (entre ellos, dos títulos seguidos de la Champions League) y tiene contrato con el club de la capital hasta 2028.

Olise, por su parte, lleva ya bastante tiempo siendo relacionado con el Real Madrid. Allí estaría considerado como el fichaje soñado absoluto del presidente Florentino Pérez, aunque los propios blancos desmintieron públicamente un interés en el francés: "En respuesta a las informaciones publicadas en varios medios sobre un supuesto interés de nuestro club en el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid CF desea aclarar que no ha mantenido contacto ni directa ni indirectamente con el citado jugador, sus representantes ni nadie de su entorno".