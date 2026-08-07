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El Bolonia rechaza una oferta de 30 millones de euros del Everton por Jonathan Rowe mientras el Rossoblu se mantiene firme con el extremo inglés
El Bolonia rechaza la oferta del Everton
Informaciones del medio italiano Il Resto del Carlino revelan que el Everton presentó una propuesta de 30 millones de euros para fichar a Rowe, que fue rechazada de inmediato por el Bolonia. El club de la Premier League preguntó si las negociaciones podían abrirse si elevaba su oferta a 35 millones de euros, pero la directiva del Bolonia se negó a mantener más conversaciones. El extremo de 23 años sigue con contrato en el Stadio Renato Dall'Ara hasta junio de 2029 tras su llegada procedente del Marsella el pasado verano.
- Buzzi
El Bolonia mantiene una postura firme
El Bolonia ha reforzado su postura de que el exinternacional inglés en categorías inferiores no será vendido durante el actual mercado de fichajes. Los dirigentes del club han dejado claro que no están dispuestos a considerar más propuestas del Everton, incluso si el club de Liverpool aumenta su valoración. Esta postura firme se ha adoptado para preservar la profundidad ofensiva del Bolonia de cara a la nueva temporada.
El Bolonia se resiste a perder efectivos en su plantilla
La reticencia a desprenderse de Rowe se debe a que el Bolonia ya ha dado luz verde a la salida por 35 millones de euros del delantero titular Santiago Castro a la Roma. Además, el Bolonia podría ingresar 25 millones de euros adicionales por la posible venta del central Jhon Lucumi, lo que elevaría sus ingresos totales por traspasos a 60 millones de euros.
Según se informa, el Bolonia solo estaría dispuesto a considerar la venta del exextremo del Norwich City si un club presenta una oferta extraordinaria muy por encima del valor de mercado, en torno a los 55 o 60 millones de euros.
- IPA Sport
El Everton se enfrenta a un obstáculo por la valoración
El Everton debe decidir ahora si lanza una oferta significativamente superior o dirige su atención hacia objetivos alternativos antes de que se cierre el mercado de fichajes. Para el Bolonia, retener a Rowe, que firmó siete goles y cuatro asistencias en 40 partidos la temporada pasada, sigue siendo vital para mantener la estabilidad de la plantilla de cara a su campaña nacional. Al equipo de Domenico Tedesco le espera ahora una prueba de consistencia mientras sigue afinando su plantilla principal durante la pretemporada.
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