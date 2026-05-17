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El Benfica termina la temporada invicto, pero el equipo de José Mourinho acaba tercero en la clasificación
Un balance agridulce para el «Special One»
El Benfica cerró su campaña en la Primeira Liga al vencer 3-1 al Estoril, terminando invicto con 23 victorias y 11 empates. Aun así, el título se le escapó.
Con 80 puntos, marca que suele bastar para el título, el equipo terminó a ocho del campeón, el Oporto, y a dos del Sporting, segundo tras ganar al Gil Vicente. Así, el Benfica jugará la Europa League por primera vez desde la temporada 2009-10.
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¿La despedida de Mourinho de Madrid?
La victoria sobre el Estoril, con goles de Richard Ríos, Alexander-Bah y Rafa Silva, podría haber sido la última de Mourinho en el Estadio da Luz. El técnico, de 63 años y con contrato de dos años firmado en septiembre, suena con fuerza para regresar al Real Madrid. El presidente del Madrid, Florentino Pérez, quiere recuperarlo.
Las negociaciones avanzan para que se haga cargo de los blancos, lo que aceleraría su salida de Lisboa. Aunque no conquistó el título luso, su regreso al Benfica ha sido clave: desde enero de 2025 el equipo no pierde en Liga y recuperó su solidez defensiva.
La maldición del invicto sin título
No es la primera vez que el Benfica termina una liga invicto y, aun así, se queda sin título. Ya le ocurrió en la 1977-78, cuando el Oporto, con la misma puntuación, ganó por mejor diferencia de goles. Ahora la historia se repite: los rojinegros, invictos, fueron penalizados por demasiados empates.
Con esta hazaña, el Benfica de Mourinho se une a un selecto grupo: solo el FC Sheriff de Moldavia (2024-25) y el Estrella Roja de Belgrado (2007-08) terminaron invictos y, aun así, no ganaron sus ligas.
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Homenaje a Pizzi en un ambiente de despedida
Más allá de la lucha por el título y del futuro de Mourinho, el partido contra el Estoril fue muy emotivo. El Benfica aprovechó para rendir homenaje al ex capitán Pizzi, quien a los 36 años cerró su carrera vistiendo la camiseta de los «canarios». El centrocampista, una figura clave en el Estadio da Luz durante años, recibió el cariño de la afición y de sus antiguos compañeros en su último partido oficial.