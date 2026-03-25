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El Benfica, sancionado por la UEFA por el comportamiento racista de sus aficionados hacia Vinicius Jr. durante el polémico partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Sanciones de la UEFA y cierre del estadio
La UEFA anunció el martes que el Benfica ha recibido severas sanciones tras su derrota por 1-0 el 17 de febrero. Las sanciones se deben a los incidentes ocurridos en el Estadio da Luz, donde el delantero del Real Madrid Vinicius fue objeto de agresiones. En un comunicado, el Órgano de Control, Ética y Disciplina citó al club por el «comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados». En consecuencia, se ha ordenado al equipo de Lisboa que cierre 500 localidades en los sectores 10 y 11 para su próximo partido europeo en casa. Sin embargo, este cierre queda suspendido durante un periodo de prueba de un año. El club también ha sido multado con 40 000 € por estos incidentes discriminatorios.
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Sanciones económicas y suspensión de la actividad
Además del cierre temporal del estadio, el club se enfrenta a una carga económica adicional. La UEFA ha impuesto una multa de 8.000 euros por el uso de punteros láser y otra de 25.000 euros por el lanzamiento de objetos al terreno de juego. Las medidas disciplinarias también se han extendido al cuerpo técnico.
El segundo entrenador, Pedro Luis Ferreira Machado, ha sido sancionado con un partido de competición de clubes de la UEFA. El organismo rector dictaminó que sus acciones durante el tenso encuentro constituyeron conducta antideportiva, lo que deja al cuerpo técnico con una baja para su próximo partido continental. La sanción económica total derivada de este único partido ascendió a 73 000 €.
Medidas internas rápidas contra los infractores
A pesar de las severas sanciones impuestas por la UEFA, el club portugués ha recibido elogios por su respuesta rápida y proactiva. SegúnA Bola, el club identificó inmediatamente a los responsables de los abusos e inició procedimientos disciplinarios internos. Demostrando una política de tolerancia cero, ya han tomado medidas para suspender a cinco socios específicamente por sus actos inaceptables. Al revocar sus abonos Red Pass, la directiva ha enviado un mensaje contundente. Este enfoque colaborativo fue muy valorado durante el proceso disciplinario, lo que contribuyó en última instancia a que el cierre del estadio se suspendiera en lugar de aplicarse de inmediato.
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¿Qué les depara el futuro al Benfica y al Real Madrid?
Tras caer por 1-0 y 2-1, en casa y a domicilio, ante el Madrid, el Benfica ha quedado eliminado de la fase previa de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ahora le quedan siete partidos por disputar en la Liga portuguesa, donde ocupa la tercera posición con 65 puntos, a siete del líder, el Oporto. Por su parte, el Madrid se prepara para afrontar partidos decisivos tanto en Europa como en España. Actualmente segundo en La Liga y a cuatro puntos del Barcelona, recientemente se impuso por 3-2 al Atlético de Madrid. Se enfrentará al Mallorca y al Girona en la liga, además de disputar una importante eliminatoria a doble partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich en abril.