El exentrenador del Everton y el Watford aún no garantiza su futuro con el club londinense, pese a las negociaciones. Tras ganar al Newcastle, Silva reconoció que su destino está en el aire.

Dijo: «Todavía no sé si me quedaré. Aún tengo que hablar con el club y, tras esa charla, tomaremos una decisión juntos».