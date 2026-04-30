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El Benfica busca en la Premier League al sucesor de José Mourinho y podría adelantar al Chelsea en su búsqueda de entrenador
Los grandes clubes portugueses se fijan en el regreso de Silva
El Benfica se prepara para la posible salida de Mourinho, vinculado al Real Madrid pese a su contrato hasta 2027. Las Águilas apuntan a Silva como sustituto, lo que choca con la búsqueda de entrenador del Chelsea tras el cese de Rosenior. El club londinense valora a Silva y otros candidatos para nombrar al sucesor definitivo en junio.
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La búsqueda del liderazgo
Tras nombrar a Calum McFarlane entrenador interino hasta el final de la temporada 2025-26, el Chelsea busca un técnico con carisma y experiencia. El club busca un líder que calme el vestuario y evite otro fichaje temporal. Aunque Silva encabeza la lista, el interés del Benficay la esperanza del Fulham de que renueve complican su llegada.
Cuestionar las credenciales de primer nivel
Silva ha recibido elogios por su juego atractivo en el Fulham, pero en el Chelsea persiste la duda sobre su falta de experiencia en un club de los «Seis Grandes». Sus pasos por Everton, Watford y Hull City fueron irregulares y, a diferencia de otros candidatos como Xabi Alonso, nunca ha llevado a un equipo a disputar un título europeo importante. Aunque han surgido rumores sobre el regreso de Mourinho al Chelsea, el clima actual en Stamford Bridge ha descartado de hecho una tercera etapa del legendario entrenador.
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Un verano de transición
El contrato de Silva con el Fulham vence en junio de 2026, así que las próximas semanas definirán si vuelve a Portugal o se queda en la Premier League. El Chelsea, bajo la dirección de McFarlane, seguirá evaluándolo, pero podría acelerar su decisión si el Benfica confirma su interés. Todo dependerá de la situación de Mourinho en el Estadio da Luz: si se marcha a Madrid, se prevé una fuerte pugna por los servicios de Silva, pues ambos clubes buscan reconstruirse.