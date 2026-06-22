El belga Jeremy Doku ha sido padre; L'Equipe se desvincula de declaraciones controvertidas

Los Diablos Rojos felicitaron a Jeremy Doku y a su familia por el nacimiento de su primer hijo, Praise, en Instagram. El jugador de 24 años viajó a Londres con permiso y acompañado por un médico del equipo para estar junto a su esposa en este momento especial.

En los últimos días hubo críticas a la decisión de Doku; las declaraciones de la periodista France Pierron causaron gran indignación. «Un parto es un momento repugnante en el que el padre no sirve para nada, solo tiene un papel secundario», afirmó Pierron: «Tienes la oportunidad de participar en un Mundial. Hay cientos de futbolistas que darían todo por estar en esa situación».