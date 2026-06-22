El jugador de 24 años voló a Londres y vivió el gran momento; se espera que se reincorpore al equipo este martes. La Federación Belga lo anunció el lunes por la noche: Doku se preparará con el grupo para el último partido de la fase de grupos.
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El belga Jeremy Doku ha sido padre; L'Equipe se desvincula de declaraciones controvertidas
Los Diablos Rojos felicitaron a Jeremy Doku y a su familia por el nacimiento de su primer hijo, Praise, en Instagram. El jugador de 24 años viajó a Londres con permiso y acompañado por un médico del equipo para estar junto a su esposa en este momento especial.
En los últimos días hubo críticas a la decisión de Doku; las declaraciones de la periodista France Pierron causaron gran indignación. «Un parto es un momento repugnante en el que el padre no sirve para nada, solo tiene un papel secundario», afirmó Pierron: «Tienes la oportunidad de participar en un Mundial. Hay cientos de futbolistas que darían todo por estar en esa situación».
«L'Equipe» pide disculpas a Doku
El diario deportivo francés L'Equipe, para cuya cadena trabaja Pierron, se distanció de esas declaraciones. Las afirmaciones contradecían «los valores del grupo», informó el medio, y pidió disculpas «al futbolista afectado y al público».
El internacional alemán Nadiem Amiri, padre de dos hijos, lo entiende: «No entiendo que se le critique. Todos los padres saben lo especial que es ese momento; es muy intenso y su mujer también le necesita».
«Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo», había subrayado Doku. La fecha prevista para el parto coincidía con la fase eliminatoria del Mundial. El sábado en Vancouver, Bélgica —actual tercera del grupo— se jugará ante Nueva Zelanda el pase a dicha ronda.