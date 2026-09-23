Adaptarse rápidamente a la vida en Baviera ha permitido al delantero rendir desde el primer momento de su llegada a Alemania. Al hablar de su conexión emocional con el club y de su fichaje por el Allianz Arena, Díaz dijo a ESPN: "Para mí, el Bayern es especial; fue algo que apareció y me hizo extremadamente feliz en ese momento, y me sigue haciendo muy feliz".

Al explicar cómo el ambiente acogedor creado por sus compañeros y el cuerpo técnico facilitó su transición sin sobresaltos, el extremo añadió: "Cuando llegas y hacen que te sientas como si llevaras muchísimo tiempo formando parte del grupo, haciéndote sentir como en familia, creo que hace que adaptarte sea bastante más fácil".

Destacando la cohesión táctica colectiva como el catalizador de la productividad ofensiva, el exatacante del Liverpool continuó: "Cuando el colectivo funciona, el individuo también brilla".