Sven Simon
Traducido por
«El Bayern es especial»: Luis Díaz se sincera sobre su vida en Múnich y se fija como objetivo la gloria en la Champions League con Vincent Kompany
Díaz apunta a un escurridizo título europeo
Fichado desde el Liverpool por 75 millones de euros en el verano de 2025, Díaz se consolidó rápidamente como una figura talismánica en el Bayern, con 26 goles y 23 asistencias. Pese a conquistar los tres títulos nacionales de Alemania en su campaña de debut, el extremo sigue insistiendo en que su misión en Baviera está incompleta sin la gloria de la Champions League. Conquistar Europa se ha convertido ahora en su gran motivación mientras busca liderar al Bayern hacia la supremacía continental.
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Un vestuario cálido acelera la adaptación
Adaptarse rápidamente a la vida en Baviera ha permitido al delantero rendir desde el primer momento de su llegada a Alemania. Al hablar de su conexión emocional con el club y de su fichaje por el Allianz Arena, Díaz dijo a ESPN: "Para mí, el Bayern es especial; fue algo que apareció y me hizo extremadamente feliz en ese momento, y me sigue haciendo muy feliz".
Al explicar cómo el ambiente acogedor creado por sus compañeros y el cuerpo técnico facilitó su transición sin sobresaltos, el extremo añadió: "Cuando llegas y hacen que te sientas como si llevaras muchísimo tiempo formando parte del grupo, haciéndote sentir como en familia, creo que hace que adaptarte sea bastante más fácil".
Destacando la cohesión táctica colectiva como el catalizador de la productividad ofensiva, el exatacante del Liverpool continuó: "Cuando el colectivo funciona, el individuo también brilla".
La decepción europea alimenta la lucha por el título
La única mancha en una temporada de debut por lo demás estelar fue una agónica derrota por 6-5 en el global ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones. Negándose a conformarse con el triplete nacional, Diaz insistió: "El pasado es pasado; hicimos una gran temporada, pero si este año no la refrendas con lo mismo o incluso algo mejor, creo que se olvidará y no habremos conseguido nada".
Subrayando el hambre insaciable de la plantilla en todos los frentes bajo las órdenes de Kompany, el jugador de 29 años añadió: "Tenemos que ir a por todo, por cada competición en la que estemos, y pelear por todo".
Al explicar la libertad ofensiva que el técnico concede a los delanteros, señaló: "Te da la libertad para jugar, obviamente respetando tus tareas específicas sobre el campo".
Incidiendo en la disciplina defensiva que exige el técnico belga, Diaz concluyó: "Exige un poco más en el sentido de que todos tenemos que defender juntos, asegurándonos de mantener una buena colocación para defender mejor".
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El Bayern busca la redención continental completa
La búsqueda de Díaz de la gloria europea comenzó de forma contundente con una rotunda goleada por 5-0 al Bodo/Glimt en su estreno en la fase de liga de la Champions League. En el frente doméstico, el Bayern ocupa actualmente la segunda posición en la Bundesliga tras sumar 10 puntos en sus primeros cuatro partidos. El equipo de Kompany regresará a la competición tras el parón internacional con una visita al Augsburgo el 10 de octubre.
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