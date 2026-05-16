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El Bayern de Múnich «ya se está informando» sobre Josko Gvardiol, mientras una antigua estrella insta al campeón de la Bundesliga a fichar al defensa del Manchester City
Matthaus insinúa el interés del Bayern
La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus afirma que el Bayern está muy interesado en fichar a Gvardiol. El comentarista, de 65 años, indica que el club bávaro ya prepara el terreno para un posible traspaso que devolvería al defensa a la Bundesliga tras su exitosa etapa en el RB Leipzig.
«Tengo un jugador en mente y he oído que ya se están haciendo consultas», declaró Matthäus en Sky. «Un exjugador de la Bundesliga procedente del Leipzig, que actualmente juega en el Manchester City, lateral izquierdo, que también puede jugar en el centro. Se llama Gvardiol».
Estas declaraciones coinciden con informaciones de TEAMtalk, que aseguran que el Bayern ya ha contactado a los representantes del jugador de 24 años para sondear su disposición a fichar.
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Situación en el Etihad Stadium
Gvardiol se ha afianzado como titular desde su fichaje por 90 millones de euros en 2023. Una fractura de tibia en enero le ha limitado a 17 partidos esta temporada, pero su prestigio como uno de los mejores defensas de Europa permanece intacto.
El City quiere asegurar su futuro y ya negocia una ampliación de su contrato, vigente hasta 2028. En el Etihad creen que el croata es feliz en Manchester, pero la posibilidad de ser protagonista en el Allianz Arena podría tentarlo.
La inestabilidad defensiva del Bayern
El interés por Gvardiol llega en un momento de transición para la defensa del Bayern. Jonathan Tah y Dayot Upamecano han sido los centrales titulares con Vincent Kompany, pero el futuro de otros defensas aún es incierto. Alphonso Davies y Hiroki Ito han sufrido lesiones, y las dudas sobre la forma física del canadiense ponen en riesgo su participación en el Mundial.
Además, Kim Min-jae podría marcharse tras perder protagonismo. Ante los rumores de traspaso de Davies e Ito este verano, la polivalencia de Gvardiol —que puede actuar de lateral izquierdo o central— lo convierte en un objetivo muy atractivo para el gigante alemán.
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El Real Madrid se suma a la pugna en plena renovación de la plantilla
Además del Bayern, el Real Madrid se ha mostrado interesado. Tras una temporada sin títulos, los blancos preparan una gran renovación de la plantilla que podría afectar a su defensa central. Aún no se sabe qué pasará con Antonio Rüdiger, cuyo contrato expira este verano.