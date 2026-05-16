El Bayern de Múnich «ya se está informando» sobre Josko Gvardiol, mientras una antigua estrella insta al campeón de la Bundesliga a fichar al defensa del Manchester City

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus afirma que el Bayern está muy interesado en fichar a Gvardiol. El comentarista, de 65 años, indica que el club bávaro ya prepara el terreno para un posible traspaso que devolvería al defensa a la Bundesliga tras su exitosa etapa en el RB Leipzig.

«Tengo un jugador en mente y he oído que ya se están haciendo consultas», declaró Matthäus en Sky. «Un exjugador de la Bundesliga procedente del Leipzig, que actualmente juega en el Manchester City, lateral izquierdo, que también puede jugar en el centro. Se llama Gvardiol».

Estas declaraciones coinciden con informaciones de TEAMtalk, que aseguran que el Bayern ya ha contactado a los representantes del jugador de 24 años para sondear su disposición a fichar.