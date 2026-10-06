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Adhe Makayasa
Traducido por

El Bayern de Múnich valora un sorprendente movimiento por el portero del Newcastle Nick Pope como suplente con experiencia

Fichajes
N. Pope
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M. Neuer
J. Urbig

Según se informa, el Bayern de Múnich ha identificado al portero del Newcastle United Nick Pope como un objetivo sorpresa de cara al mercado de fichajes del próximo verano. El gigante de la Bundesliga está rastreando el mercado en busca de un suplente experimentado que respalde al futuro portero titular Jonas Urbig cuando Manuel Neuer cuelgue las botas, y el jugador de 34 años ha entrado en su lista de candidatos.

  • El Bayern de Múnich estudia un movimiento sorpresa

    Según Sky Germany, el Bayern ha puesto sus miras en Pope como una opción experimentada de suplencia en el Allianz Arena de cara al mercado de fichajes del próximo verano. El guardameta, de 34 años, está siendo considerado para dar cobertura a Urbig, que apunta a ser ascendido a la titularidad tras la retirada prevista de Neuer. Internacional con Inglaterra en 10 ocasiones, el portero es visto como un fichaje ideal que podría llegar libre, dado que su contrato en St James' Park expira en junio de 2027.

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    El veterano guardameta afronta un papel secundario

    El exguardameta del Burnley ha visto cómo su papel se ha reducido drásticamente en Tyneside después de perder el favor del entrenador Matthias Jaissle esta temporada. Pope ha perdido su puesto como titular en favor de la incorporación del verano Lukas Hornicek, que fue titular en los cinco primeros partidos de la Premier League, mientras que el joven Ewen Jaouen fue el elegido bajo palos en la Carabao Cup. De hecho, la última aparición competitiva del veterano guardameta se produjo en la última jornada de la campaña 2025-26, cuando fue titular en la derrota por 2-0 ante el Fulham el 24 de mayo.

  • La búsqueda internacional amplía la lista de opciones para la portería

    Nuevas informaciones de Sky Germany revelan que el radar del Bayern va mucho más allá de Pope y abarca a varios candidatos experimentados tanto a nivel nacional como internacional. Además de seguir de cerca a Marvin Schwabe, Oliver Baumann y Finn Dahmen en la Bundesliga, el portero del Fulham Bernd Leno también está siendo considerado. El medio alemán añade que otras alternativas experimentadas a las que se está siguiendo incluyen a Koen Casteels, Kevin Trapp, Frederik Ronnow, Lukas Hradecky, Juan Musso y al portero del Sporting CP Rui Silva.

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    El mercado de verano dicta la transición de la plantilla

    Un traspaso al Allianz Arena ofrecería al veterano guardameta una vía de escape de alto perfil de Tyneside, aunque como suplente con experiencia en el mayor escenario del fútbol europeo. Para el Bayern, incorporar a un jugador contrastado como agente libre tiene todo el sentido desde el punto de vista financiero, ya que aportaría una cobertura fiable y experiencia para guiar a su próximo número uno. Que la operación se materialice dependerá en última instancia del lugar que ocupe Pope en la lista de prioridades de la jerarquía bávara a medida que se acerca el mercado de verano.

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