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El Bayern de Múnich sigue interesado en fichar a Anthony Gordon, mientras que el Newcastle United ha fijado un precio de venta desorbitado por la estrella inglesa
El Bayern se interesa por la estrella de los Magpies
Los grandes de la Bundesliga siguen muy interesados en Gordon, jugador del United, pieza clave en sus planes de fichajes para este verano. A pesar de las complicaciones que supone negociar con un equipo de la Premier League, el gigante bávaro ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador para hablar de un posible traspaso al Allianz Arena.
El extremo ha brillado esta temporada con Eddie Howe y su habilidad para desbordar y definir ha convencido a los ojeadores del Bayern, que lo ven como el perfil ideal para dar más dinamismo a sus bandas.
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El Newcastle fija un alto valor de mercado pese a la presión del FFP.
Según Sky Sport, el Bayern Múnich ofrecería al jugador de 25 años un contrato de cinco años.
El Newcastle no quiere venderlo barato: pide unos 90 millones de euros, dinero que necesita para cumplir con las normas financieras de la Premier League.
El Newcastle necesita dinero este verano para cumplir con las normas de sostenibilidad de la Premier League, y la salida de un canterano valioso como Gordon aliviaría sus cuentas. Sin embargo, el Bayern considera excesivos los 90 millones y, por ahora, rechaza pagarlos.
Gordon, dispuesto a marcharse este verano
El jugador está abierto a fichar por un club alemán y dejaría St James' Park si surge la oportunidad.
La posibilidad de pelear por grandes títulos y jugar la Liga de Campeones le resulta muy atractiva al exjugador del Everton.
Ya conoce las cifras salariales y la duración del contrato que le esperan en Múnich. Aunque es muy querido en el noreste, la oportunidad de fichar por uno de los clubes más prestigiosos de Europa podría ser irrechazable, siempre que ambos clubes acuerden el traspaso.
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La competición en la Premier League sigue siendo reñida
El Bayern no es el único club que sigue de cerca la situación de Gordon. Varios rivales de la Premier League también están interesados en el extremo, que ha sumado 17 goles y cinco asistencias en 46 partidos esta temporada. Su trayectoria en la máxima categoría del fútbol inglés lo convierte en una apuesta segura para otros grandes clubes nacionales que buscan talento de la cantera.