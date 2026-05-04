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El Bayern de Múnich sigue interesado en fichar a Anthony Gordon, aunque el Newcastle United pide una cifra muy alta por el extremo inglés
El Bayern se interesa por una estrella de los Magpies
Los grandes de la Bundesliga siguen interesados en Gordon, jugador del United, pieza clave en sus planes de fichajes para este verano. A pesar de las complicaciones de negociar con un equipo de la Premier League, el gigante bávaro ya contactó a sus representantes para hablar de un posible traspaso al Allianz Arena.
Gordon ha brillado en Inglaterra y se ha convertido en pieza clave del ataque de Eddie Howe. Su habilidad para superar a los defensas y su mayor acierto ante la portería han llamado la atención de los ojeadores del Bayern, que ven en él el perfil ideal para dar más dinamismo a sus bandas.
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El Newcastle fija una valoración elevada ante la presión del FFP
Según Sky Sport, Bayern Múnich ofrecería al jugador de 25 años un contrato de cinco años.
Aunque el Bayern quiere cerrar el acuerdo, el Newcastle no piensa dejarlo marchar por poco. Los Magpies piden unos 90 millones de euros por el extremo, tanto por su valor deportivo como para equilibrar sus cuentas.
El club inglés necesita ingresos este verano para cumplir con las normas de sostenibilidad de la Premier League, y la venta de un talento de la cantera como Gordon aliviaría sus cuentas. Sin embargo, el Bayern considera la cifra excesiva y, por ahora, se niega a pagarla.
Gordon, dispuesto a marcharse este verano
El jugador está dispuesto a un nuevo reto. Según informes, Gordon está «totalmente abierto» a fichar por un equipo alemán y dejaría St James' Park si surge la oportunidad.
La posibilidad de pelear por grandes títulos y jugar con frecuencia la Liga de Campeones resulta muy atractiva para el exjugador del Everton.
Ya conoce las cifras salariales y la duración del contrato que le esperan en Múnich. Aunque es muy querido en el noreste, la oportunidad de fichar por uno de los clubes más prestigiosos de Europa podría ser irrechazable, siempre que ambos clubes acuerden el precio del traspaso.
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La competición en la Premier League sigue siendo reñida
El Bayern no es el único club que sigue de cerca la situación de Gordon. Varios rivales de la Premier League también están interesados en el extremo, que ha sumado 17 goles y cinco asistencias en 46 partidos esta temporada. Su trayectoria en la máxima categoría del fútbol inglés lo convierte en una apuesta segura para otros grandes clubes nacionales que buscan talento de la cantera.