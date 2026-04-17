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El Bayern de Múnich sigue a un jugador que también interesa al Manchester City y al Barcelona, mientras Vincent Kompany busca fichar un nuevo lateral derecho
Kompany busca refuerzos para la defensa
Según TransferFeed, el Bayern Múnich ha reavivado su interés por Dumfries para reforzar la defensa. Konrad Laimer y Josip Stanisic ocupan el puesto de forma provisional. Aunque el joven Givairo Read, de 19 años, del Feyenoord, sigue en la lista, la estrella del Inter, de 29 años, ofrece una mejora más inmediata y con mayor experiencia. Aunque su contrato vence en 2028, el líder de la Serie A estaría dispuesto a venderlo este verano.
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Una pugna por un fichaje de gran repercusión
El Bayern no es el único grande que sigue al holandés: City y Barcelona también están interesados. Su reciente cambio de agente se interpreta como la búsqueda de un nuevo reto fuera de la Serie A.
Vuelve un rival conocido
No es la primera vez que se vincula al exjugador del PSV con el Bayern; el club alemán lo ha seguido en varias ventanas de fichajes. Una lesión de tobillo a finales de 2025 lo mantuvo tres meses inactivo, pero en febrero recuperó su lugar en el once. No obstante, sus últimas actuaciones confirman su plena forma física, mientras el Inter mantiene su dominio en la Serie A por delante del Nápoles.
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La lucha por el título y los rumores de fichajes
Dumfries afronta una recta final decisiva: el Inter quiere afianzar su ventaja de nueve puntos en la Serie A y confirmar el scudetto. Kompany y el Bayern seguirán de cerca su recuperación antes de decidir si superan las ofertas de City y Barcelona. Con su nueva agencia, las negociaciones podrían acelerarse tras la temporada y la apertura del mercado veraniego.