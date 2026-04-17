Goal.com
En directo
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Bayern de Múnich sigue a un jugador que también interesa al Manchester City y al Barcelona, mientras Vincent Kompany busca fichar un nuevo lateral derecho

Fichajes
Bayern Múnich
V. Kompany
Bundesliga
Manchester City
Premier League
Inter Milán
Serie A
D. Dumfries

El Bayern de Múnich quiere fichar a Denzel Dumfries, defensa del Inter, para solucionar sus problemas en el lateral derecho con Vincent Kompany. El jugador holandés podría dejar San Siro este verano, lo que ha desencadenado una pugna con Manchester City y Barcelona.

  • Kompany busca refuerzos para la defensa

    Según TransferFeed, el Bayern Múnich ha reavivado su interés por Dumfries para reforzar la defensa. Konrad Laimer y Josip Stanisic ocupan el puesto de forma provisional. Aunque el joven Givairo Read, de 19 años, del Feyenoord, sigue en la lista, la estrella del Inter, de 29 años, ofrece una mejora más inmediata y con mayor experiencia. Aunque su contrato vence en 2028, el líder de la Serie A estaría dispuesto a venderlo este verano.

    • Anuncios
  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Una pugna por un fichaje de gran repercusión

    El Bayern no es el único grande que sigue al holandés: City y Barcelona también están interesados. Su reciente cambio de agente se interpreta como la búsqueda de un nuevo reto fuera de la Serie A.

  • Vuelve un rival conocido

    No es la primera vez que se vincula al exjugador del PSV con el Bayern; el club alemán lo ha seguido en varias ventanas de fichajes. Una lesión de tobillo a finales de 2025 lo mantuvo tres meses inactivo, pero en febrero recuperó su lugar en el once. No obstante, sus últimas actuaciones confirman su plena forma física, mientras el Inter mantiene su dominio en la Serie A por delante del Nápoles.

  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    La lucha por el título y los rumores de fichajes

    Dumfries afronta una recta final decisiva: el Inter quiere afianzar su ventaja de nueve puntos en la Serie A y confirmar el scudetto. Kompany y el Bayern seguirán de cerca su recuperación antes de decidir si superan las ofertas de City y Barcelona. Con su nueva agencia, las negociaciones podrían acelerarse tras la temporada y la apertura del mercado veraniego.