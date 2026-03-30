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El Bayern de Múnich se toma a broma los rumores sobre el fichaje de Michael Olise y hace hincapié en la duración de su contrato para intentar alejar al Real Madrid y al Liverpool
Rummenigge no se deja intimidar por los rumores
El presidente del consejo de administración del FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha dado una respuesta contundente a los crecientes rumores sobre el futuro de Olise, insistiendo en que el club se mantiene tranquilo a pesar del supuesto interés de clubes de élite europeos, como el Liverpool, campeón de la Premier League, o el Real Madrid, gigante de La Liga. Los rumores se han intensificado tras el fulgurante debut del internacional francés en Alemania, pero la directiva del Bayern considera que las especulaciones no son más que ruido de fondo en el panorama mediático actual.
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Los responsables del Bayern desmienten los rumores sobre la salida de Olise
«Son rumores que hacen sonreír a todo el mundo en el club. Tú sabes mejor que nadie cómo funciona el carrusel mediático», declaró Rummenigge alDiario AS. No tardó en destacar que el francés tiene un contrato a largo plazo, lo que pone fin de hecho a cualquier esperanza de un traspaso a precio reducido. «Le quedan tres años de contrato, no hay nada más que decir. La gente va al estadio por jugadores como él».
Mientras Rummenigge se tomaba a broma los rumores, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, se mostró más combativo al referirse a una posible oferta de 200 millones de euros del Liverpool. El franco dirigente cuestionó la reciente estrategia de fichajes de los Reds, sugiriendo que su enorme desembolso económico no se ha traducido en dominio sobre el terreno de juego.
«El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», comentó Hoeness. «Jugamos este deporte por nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos millones de aficionados en todo el mundo, y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado».
La atención se centra en el enfrentamiento entre titanes
Mientras el futuro de Olise acapara los titulares, el Bayern también se prepara para un choque de gigantes en la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Rummenigge calificó el encuentro como «el partido de los partidos», destacando el peso histórico de los dos equipos más laureados en la historia de la competición.
«Es el enfrentamiento más repetido en la historia de la Liga de Campeones. Hasta ahora se han disputado 28 encuentros», añadió. «El Madrid tiene dos victorias más que nosotros. Lo mismo ocurre en la clasificación de clubes de la UEFA: ellos son primeros, nosotros estamos justo detrás. Es la cumbre, el partido de los partidos, una final antes de la final. Es el enfrentamiento que más expectación ha generado a lo largo del tiempo. En la década de 2000 les hicimos la vida muy difícil al Madrid; últimamente ellos han tomado la delantera.
«El estadio [Bernabéu] te agobia. El público también. En aquella época también había que tener un poco de cuidado con el árbitro que te tocara (risas), pero la energía que puede generar ese estadio es extraordinaria... El estadio y la afición, junto con el equipo, se convierten en un huracán. Se necesitan nervios de acero, serenidad y preparación mental».
- AFP
Postura firme en cuanto al mantenimiento del estatus de élite
La directiva del Bayern sigue centrada en mantener su estatus de élite reteniendo a los jugadores que atraen a la afición a las gradas. Al desestimar los rumores sobre la salida de Olise como meras especulaciones mediáticas, el club está dejando claro tanto al Real Madrid como al Liverpool que cualquier intento de fichar al internacional francés se enfrentará a un rotundo rechazo. Dado que su contrato no incluye cláusula de rescisión y aún le quedan varias temporadas por cumplir, la pelota sigue estando claramente en el tejado de los bávaros.