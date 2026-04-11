Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, podría protagonizar el mercado de verano. Varios grandes clubes europeos siguen de cerca al internacional inglés.

El internacional inglés ha mejorado mucho en las últimas temporadas y ya es clave en el ataque de los ‘magpies’ gracias a su velocidad, desborde y goles.

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