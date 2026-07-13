El Bayern de Múnich se lanza a por Jules Koundé tras conocerse la postura del lateral del Barcelona respecto a su traspaso

Según BILD, el Bayern ha contactado con el entorno de Koundé para ficharlo. El club alemán quiere saber su situación contractual y si está dispuesto a dejar el Barça tras una temporada irregular.

Aunque el club alemán está ansioso por ficharlo, fuentes cercanas al jugador aseguran que su prioridad es seguir en el Barça.

Tras su paso por el Mundial, el defensa quiere ganarse un lugar con Hansi Flick. Por ahora no hay negociaciones formales entre los clubes.



