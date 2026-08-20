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El Bayern de Múnich resta importancia al temor por el futuro de Jamal Musiala tras el diagnóstico de crisis de ausencia
Un centrocampista sufre desmayos de repetición
El internacional alemán Musiala se desplomó sobre el césped por segunda vez en cuatro días durante la victoria amistosa del Bayern por 4-2 ante el Heidenheim a principios de esta semana. El alarmante incidente se produjo apenas seis minutos después de que el centrocampista entrara como suplente, tras un desvanecimiento similar ante el RB Leipzig en la Telekom Cup. Fue ayudado a salir del terreno de juego, con aspecto aturdido, por los servicios médicos para someterse a exámenes inmediatos.
- Getty Images Sport
Las novedades médicas ofrecen tranquilidad
Musiala reveló en Instagram después del partido el motivo de sus desplomes, tras ser «diagnosticado de episodios breves, temporales pero fácilmente tratables de ausencia, causados por una disfunción neurológica». Pese a la alarma inicial entre los aficionados, el jugador de 23 años subrayó que sigue siendo «optimista» con respecto a su tratamiento y a la continuidad de su carrera al más alto nivel.
La agencia de prensa alemana DPA verificó posteriormente la situación con fuentes del Bayern, que recalcaron que no hay ningún indicio de que la carrera de Musiala esté en riesgo. Fuentes internas del club añadieron que su participación en los dos últimos encuentros fue «completamente no problemática» y ampliamente debatida con especialistas médicos, aunque no se ha dado ningún pronóstico oficial sobre el plazo inmediato de su regreso.
Los detalles clínicos explican la condición
Las crisis de ausencia, conocidas históricamente como «petit mal», son una forma de epilepsia clasificada en tipos típicos y atípicos. En los casos típicos, las personas interrumpen bruscamente su actividad y parecen «desconectarse» durante 10 a 20 segundos, a veces con un leve aleteo de los ojos hacia arriba antes de volver a su estado normal.
Según la Epilepsy Foundation, la afección se debe a una «breve actividad eléctrica anormal en el cerebro de una persona» y puede desarrollarse sin ser diagnosticada en adultos durante periodos prolongados. La fundación señala que, aunque algunas personas sufren «cientos de breves crisis de ausencia al día», la afección suele poder controlarse con un tratamiento médico específico sin afectar a la actividad física.
- Sven Simon
Se acercan rápidamente partidos cruciales
El Bayern está listo para arrancar su campaña oficial contra su rival Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park en la Supercopa de Alemania, rebautizada esta temporada como la Franz Beckenbauer Supercup. Tras conquistar el doblete nacional el curso pasado, el Bayern iniciará después la defensa de su título de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart en Múnich el viernes, 28 de agosto. Los dirigentes del club y el personal médico actuarán con cautela y seguirán de cerca la respuesta de Musiala antes de darle luz verde para competir.
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