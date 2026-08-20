Musiala reveló en Instagram después del partido el motivo de sus desplomes, tras ser «diagnosticado de episodios breves, temporales pero fácilmente tratables de ausencia, causados por una disfunción neurológica». Pese a la alarma inicial entre los aficionados, el jugador de 23 años subrayó que sigue siendo «optimista» con respecto a su tratamiento y a la continuidad de su carrera al más alto nivel.

La agencia de prensa alemana DPA verificó posteriormente la situación con fuentes del Bayern, que recalcaron que no hay ningún indicio de que la carrera de Musiala esté en riesgo. Fuentes internas del club añadieron que su participación en los dos últimos encuentros fue «completamente no problemática» y ampliamente debatida con especialistas médicos, aunque no se ha dado ningún pronóstico oficial sobre el plazo inmediato de su regreso.