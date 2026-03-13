El Bayern de Múnich recibe buenas noticias sobre la lesión de Alphonso Davies, tras revelar el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, la gravedad del último contratiempo del lateral

Los aficionados del Allianz Arena contuvieron la respiración cuando Davies salió cojeando del campo durante la contundente victoria por 6-1 delBayern sobre el Atalanta en la Liga de Campeones. Dados los recientes problemas físicos del defensa, existía un temor real a que se enfrentara a una baja prolongada en un momento crucial de la temporada.

Sin embargo, el último diagnóstico sugiere que la lesión es mucho menos grave de lo que se preveía inicialmente. Aunque el equipo médico del Bayern se mostró cauteloso en su pronóstico inicial, las noticias procedentes del entorno del canadiense indican que el jugador de 25 años ha evitado una rotura grave.