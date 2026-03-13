AFP
El Bayern de Múnich recibe buenas noticias sobre la lesión de Alphonso Davies, tras revelar el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, la gravedad del último contratiempo del lateral
Un gran alivio para Kompany
Los aficionados del Allianz Arena contuvieron la respiración cuando Davies salió cojeando del campo durante la contundente victoria por 6-1 delBayern sobre el Atalanta en la Liga de Campeones. Dados los recientes problemas físicos del defensa, existía un temor real a que se enfrentara a una baja prolongada en un momento crucial de la temporada.
Sin embargo, el último diagnóstico sugiere que la lesión es mucho menos grave de lo que se preveía inicialmente. Aunque el equipo médico del Bayern se mostró cauteloso en su pronóstico inicial, las noticias procedentes del entorno del canadiense indican que el jugador de 25 años ha evitado una rotura grave.
Marsch aclara la situación sobre la recuperación
Marsch ha estado en contacto directo con su capitán y ha dado una previsión optimista sobre su regreso a los terrenos de juego. El exentrenador del Leeds United reveló que el actual contratiempo es un obstáculo menor en comparación con los problemas musculares que sufrió Davies hace apenas un mes.
«He hablado con él. Obviamente, está un poco triste y frustrado», declaró Marsch a TSN. «Pero me ha dicho que esta lesión, incluso comparada con la que tuvo hace aproximadamente un mes, es mucho menos grave. Probablemente tardará entre dos y tres semanas en recuperarse».
Estrategia para el parón internacional
Marsch explicó además que Canadá tiene la intención de apoyar al Bayern dejando a su emblemático capitán fuera de la próxima convocatoria internacional. «Probablemente no lo convocaremos para la concentración de marzo y lo dejaremos en Múnich para que recupere plenamente la forma. No pasa nada. Estoy seguro de que lo conseguirá», declaró el exentrenador del RB Leipzig en referencia a los partidos de marzo.
El entrenador hizo hincapié en la importancia de adoptar un enfoque paciente, especialmente teniendo en cuenta el historial de Davies, que sufrió una grave lesión del ligamento cruzado anterior en 2025. «Mi mensaje para él fue: “Mantén una actitud positiva. No es fácil recuperarse de una lesión tan prolongada. Todo irá bien. Eres joven y fuerte. Solo tenemos que dar los pasos adecuados para asegurarnos de que no se produzcan más contratiempos”», añadió Marsch.
Enfoque en la rehabilitación
Se prevé que Davies se pierda el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen y el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta. El Bayern, actual líder de la clasificación, intentará mantener su racha mientras su lateral estrella sigue un programa de rehabilitación específico. Al no participar con la selección, Davies pretende estar al 100 % para la recta final de la temporada, en la que el Bayern sigue luchando por el triplete.
