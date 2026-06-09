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El Bayern de Múnich rechaza las tres ofertas del Real Madrid por Michael Olise, pues no tiene intención de venderlo
Olise, considerado intransferible
Según el periodista Florian Plettenberg, es muy dudoso que Florentino Pérez presente la rumoreada oferta de 150 millones de euros por el extremo. De hacerlo, la directiva del Bayern, que no quiere vender, la rechazaría de inmediato. El club alemán está dispuesto a rechazar sucesivas ofertas por Olise, pues Pérez conoce la postura firme del club respecto al francés.
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El Bayern desmiente el interés de Pérez
Los directivos del club han salido a desmentir los rumores y a pedir al recién reelegido presidente del Real Madrid que no inicie contactos oficiales. Sobre el futuro del francés, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, declaró a BILD: «Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta —lo cual no ha ocurrido hasta ahora—, puede ahorrarse el esfuerzo».
Hoeness y Pérez exponen visiones contrapuestas
Los rumores sobre el traspaso coinciden con la reelección de Pérez, quien, como es habitual, suele celebrarlo con fichajes estrella. En su discurso de victoria, Pérez dijo a los socios: «Sigo aquí. Los socios me conocen. Estoy aquí para defender al Real Madrid. Seguiremos trabajando para que el club siga ganando títulos».
Sin embargo, el presidente honorario Uli Hoeness ya aclaró: «¿Vender a Michael Olise por 200 millones de euros? No se va a vender. Jugamos para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios y millones de seguidores en todo el mundo; no les sirve de mucho tener 200 millones en el banco si por eso jugamos peor cada sábado».
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El extremo aspira al éxito en el torneo mundial
Tras una espectacular temporada en Baviera con 22 goles y 31 asistencias, este jugador de 24 años se centra ahora en la selección nacional. El delantero llega en gran forma tras marcar un hat-trick en la victoria por 3-1 contra Irlanda del Norte. Les Bleus encaran un exigente Grupo I con partidos ante Senegal, Irak y Noruega.