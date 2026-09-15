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El Bayern de Múnich presenta una nueva y «salvaje» equipación para el Oktoberfest mientras el gigante de la Bundesliga rompe con la tradición para la celebración de 2026-27
El Bayern se suma al espíritu festivo
Con la llegada del fresco otoñal a Baviera, el Bayern ha presentado oficialmente su equipación anual del Oktoberfest para la temporada 2026-27. El esperado lanzamiento llega en la semana previa al inicio del festival de la cerveza mundialmente famoso.
El gigante de la Bundesliga ha lanzado una camiseta oficial específica para conmemorar el evento, conocido localmente como Wiesn, todos y cada uno de los años desde 2021. Sin embargo, la atrevida propuesta de este año destaca como una de las incorporaciones más audaces y vibrantes a la colección hasta la fecha.
Un alejamiento de los diseños tradicionales
Mientras que las versiones anteriores habían presentado guiños sutiles y tradicionales adornados con lujosos ribetes dorados, para la campaña 2026-27 se han soltado por completo las ataduras creativas. El nuevo diseño deja de lado el enfoque discreto del pasado para celebrar únicamente el ambiente vibrante y la fiesta del Oktoberfest.
La llamativa camiseta presenta un complejo patrón floral abstracto repartido sobre una base de color negro oscuro. Ramos de flores difuminadas en vivos tonos rojos, blancos, azules, amarillos y verdes crean un gráfico desconcertante y muy llamativo.
Añadiendo un toque de encanto retro, la equipación incorpora en el pecho el clásico logotipo del trébol de Adidas. También luce con orgullo el escudo personalizado "FC Bayern Wiesn", que ha aparecido en la mayoría de sus lanzamientos recientes del Oktoberfest.
Lederhosen y equipación completa de aficionado
El nuevo y extravagante diseño supone un marcado contraste estilístico con la elegante camiseta en tonos crema y verde de la temporada pasada. Aquella prenda fue diseñada cuidadosamente para coincidir con el 125.º aniversario del club junto con la 190.ª edición del histórico festival de Múnich.
Más allá del terreno de juego, la vibrante nueva camiseta es la pieza central de una colección más amplia de ropa del Bayern para el Oktoberfest. Los aficionados pueden comprar chaquetas, cárdigans y pantalones de chándal a juego para completar su llamativo look de día de partido.
Para los seguidores que quieran ir con todo, el club bávaro incluso vende indumentaria tradicional auténtica. Pantalones cortos de cuero Bayern lederhosen, calcetines gruesos de lana para botas y los clásicos vestidos dirndl están disponibles en las tiendas oficiales del club.
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Estreno en el Allianz Arena
Los aficionados no tendrán que esperar demasiado para ver en acción la radical nueva equipación. El Bayern tiene previsto estrenar la edición especial de la equipación de la Wiesn bajo los focos del Allianz Arena a finales de esta semana.
El gigante alemán lucirá sus vibrantes colores cuando se enfrente al Union Berlin en la Bundesliga el 18 de septiembre. Este partido de competición doméstica llega en el momento perfecto, apenas un día antes de que arranque oficialmente la 191.ª Oktoberfest de Múnich.
Una victoria contundente en casa supondría el inicio perfecto para las celebraciones anuales de la ciudad. Tanto la plantilla del Bayern como sus aficionados querrán llevarse los tres puntos de cara al fin de semana inaugural del festival.
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