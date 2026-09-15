Con la llegada del fresco otoñal a Baviera, el Bayern ha presentado oficialmente su equipación anual del Oktoberfest para la temporada 2026-27. El esperado lanzamiento llega en la semana previa al inicio del festival de la cerveza mundialmente famoso.

El gigante de la Bundesliga ha lanzado una camiseta oficial específica para conmemorar el evento, conocido localmente como Wiesn, todos y cada uno de los años desde 2021. Sin embargo, la atrevida propuesta de este año destaca como una de las incorporaciones más audaces y vibrantes a la colección hasta la fecha.