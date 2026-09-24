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El Bayern de Múnich prepara una enorme oferta de traspaso en enero por el centrocampista del Barcelona Dani Olmo
El Bayern de Múnich se fija en el fichaje en enero de un creador de juego del Barcelona
El Bayern de Múnich estudia un posible movimiento en enero por el mediapunta del Barcelona, según Sky Sports News. El club bávaro está elaborando amplios planes de contingencia para incorporar a un nuevo delantero ante el creciente interés de clubes rivales por Jamal Musiala y Michael Olise. Según la información, está preparando una oferta inicial en torno a los 80 millones de euros para poner a prueba la determinación del Barcelona.
Olmo solo se incorporó al Barcelona en verano, después de pasar cuatro años y medio exitosos en Alemania con el RB Leipzig. Sin embargo, su contrastado nivel en la Bundesliga lo convierte en una opción atractiva para el gigante alemán.
La competencia por un puesto en el Barcelona se intensifica
A pesar del fuerte interés del Bayern, Olmo sigue firmemente comprometido con su proyecto actual a las órdenes del entrenador Hansi Flick. El jugador tiene contrato con el club español hasta junio de 2030, lo que significa que el Barcelona tiene el control total sobre su futuro inmediato.
Asegurarse minutos con regularidad como titular ha resultado complicado esta temporada, ya que Olmo se encuentra con una intensa competencia por un puesto por parte de compañeros como Fermin Lopez, Pedri y Lamine Yamal. Flick cuenta con varias alternativas excelentes para las posiciones de mediapunta, lo que hace que la competencia dentro de la plantilla sea especialmente feroz. No obstante, Olmo está decidido a luchar por su sitio en lugar de buscar una salida rápida.
Los detalles económicos detrás del acuerdo de traspaso propuesto
Las especulaciones apuntan a que el Bayern podría presentar una propuesta de hasta 80 millones de euros. Un desembolso económico de tal magnitud convertiría esta operación en uno de los grandes movimientos del próximo mercado de fichajes. El conjunto de Múnich busca más opciones en ataque mientras prepara planes de contingencia ante posibles salidas de alto perfil.
En consecuencia, Olmo ha escalado hasta los primeros puestos de su lista interna de objetivos. Aunque una oferta de esa magnitud podría obligar al Barcelona a sentarse a negociar, por ahora no existe confirmación oficial de conversaciones formales entre ambos clubes. El Bayern debe decidir ahora si apuesta definitivamente por este enorme paquete financiero.
- AFP
¿Qué será lo próximo para Dani Olmo y el Bayern de Múnich?
El Barcelona seguirá confiando en Olmo mientras afronta sus competiciones nacionales y europeas en los próximos meses. Mientras tanto, el Bayern seguirá de cerca las actuaciones de Musiala y Olise mientras ultima su estrategia de fichajes de invierno. Si el club alemán presenta oficialmente su oferta de 80 millones de euros, la cúpula blaugrana se enfrentará a un gran dilema antes de que se abra el mercado de enero.
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