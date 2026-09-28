AFP
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El Bayern de Múnich prepara un sustituto sorpresa para Harry Kane, con la joven promesa de la Juventus como principal objetivo
El Bayern entra en la carrera por el fichaje
El futuro de Woltemade se está convirtiendo rápidamente en una de las tramas de mercado más fascinantes de cara a la ventana de verano. El delantero alemán, actualmente cedido en la Juventus por el Newcastle, se ha situado claramente en el radar del Bayern.
Según el periodista Christian Falk, la cúpula del club bávaro ha identificado al atacante como la incorporación ideal para su plantilla. Al parecer, ven a Woltemade como la principal alternativa y posible sucesor de Kane a largo plazo.
La estrategia del Bayern pasa por seguir de cerca sus actuaciones en Turín durante los próximos meses. Si Woltemade puede brillar y ver puerta con regularidad, el club muniqués está preparado para dar un paso decisivo y hacerse con su fichaje.
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Un precio de salida astronómico
Sin embargo, conseguir su fichaje no será sencillo ni barato para ningún interesado. El Newcastle solo llevó al delantero a la Premier League en 2025, pagando una elevada cifra de 75 millones de euros al Stuttgart.
En consecuencia, el Newcastle solo se planteará desprenderse de su activo por una oferta económica monumental. Según se informa, el club inglés ha fijado una asombrosa valoración mínima de 60 millones de euros para el delantero. Este astronómico precio supone un obstáculo importante. La firme postura del Newcastle significa que cualquier posible pretendiente deberá estar dispuesto a rascarse mucho el bolsillo.
La Juventus se enfrenta a graves temores financieros
Para la Juventus, la situación es cada vez más precaria. Aunque el club italiano quiere claramente retener a Woltemade si completa una campaña destacada, la petición de 60 millones de euros del Newcastle podría resultar totalmente prohibitiva. Un desembolso de tal magnitud amenaza con quedar muy por encima de la capacidad financiera del club italiano. Sus esperanzas de cerrar un traspaso permanente se complicarían aún más si estalla una guerra de ofertas.
Competir contra una potencia financiera como el Bayern es una perspectiva desalentadora para el conjunto de la Serie A. La Juventus debe ahora sopesar cuidadosamente sus opciones ante esta feroz competencia.
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El peligro de una estancia temporal
La amenaza que se cierne sobre la Juve es que su etapa con el talentoso alemán podría ser solo un capítulo fugaz. Si Woltemade triunfa en Italia, la Juventus corre el riesgo de verle hacer las maletas rumbo a Múnich el próximo verano. En ese escenario, el delantero nacido en 2002 pasaría de ser un activo actual a convertirse en un enorme arrepentimiento de mercado.
Por ahora, el delantero sigue centrado en su cesión, sabiendo que sus actuaciones dictarán su futuro. Los próximos meses serán cruciales mientras el Bayern espera en la sombra.
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