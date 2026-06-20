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El Bayern de Múnich prepara un nuevo y lucrativo contrato para Michael Olise, mientras Harry Kane esperará hasta después del Mundial para reanudar las negociaciones
El Bayern intenta impedir la salida de Olise
Tras dos temporadas brillantes en Alemania, Olise atrae el interés del Real Madrid y el Liverpool. El extremo francés, que disputa el Mundial, es objetivo del campeón español. Sin embargo, el Bayern quiere retener al jugador de 24 años, llegado en 2024.
Según el Mirror, el Bayern planea ofrecerle una ampliación más allá de 2029, cuando vence su actual contrato, y elevar su salario de 13 a 22 millones de libras anuales para disuadir a sus pretendientes.
Kane ofrece información actualizada sobre su contrato
Aunque la prioridad inmediata es el futuro de Olise, el Bayern negocia en privado para que Harry Kane siga en el Allianz Arena más allá de 2027, según Sky Germany. El capitán inglés vive un momento de forma excepcional: esta temporada ha marcado 61 goles en 51 partidos. Según las informaciones, ya han comenzado las conversaciones para extender su contrato hasta 2029.
No obstante, los aficionados deberán esperar, pues el delantero prioriza la Copa América este verano. Se informa que Kane quiere quedarse, pero decidirá tras el torneo. El Bayern pagó 80 millones de libras (95 millones de euros) al Tottenham en 2023 y el delantero sigue siendo uno de los mejor pagados del club, con un salario bruto de 25 millones de euros al año.
Hainer desmiente los rumores sobre la salida de Olise
El presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha desmentido los rumores sobre el futuro de Olise. El club no piensa vender al extremo, pese a las informaciones que apuntaban a que Florentino Pérez preparaba una oferta de 150 millones de euros.
En declaraciones a *Bild* durante una visita a un club de aficionados, Hainer subrayó: «Michael Olise es jugador del Bayern de Múnich con un contrato a largo plazo, y nosotros no vendemos a nuestros jugadores. Si Florentino Pérez quiere presentar una oferta —cosa que aún no ha hecho—, puede ahorrarse el esfuerzo».
- AFP
La constancia es fundamental para Kompany
El Bayern quiere retener a Olise y Kane para mantener su dominio bajo Vincent Kompany. Olise fue clave con 22 goles y 31 asistencias. También brilló en el Mundial, donde fue nombrado mejor jugador en el 3-1 de Francia a Senegal.
Al fichar a Olise con un contrato que lo convertiría en uno de los mejor pagados de Europa y, más adelante, retener a Kane, el Bayern envía un mensaje claro a sus rivales continentales: no piensa convertirse en un “club vendedor”, ni siquiera ante el poderío financiero de la Premier League o el prestigio del Real Madrid. De momento, la atención está en el torneo de Norteamérica, antes de que se reanuden las negociaciones en Múnich.