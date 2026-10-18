El campeón alemán afronta nuevas dudas sobre la disponibilidad de su capitán antes de una noche europea decisiva. Aunque en un principio se esperaba que el guardameta de 40 años regresara para el partido entre semana, su continua ausencia de los entrenamientos del primer equipo ha hecho temer que no esté listo para enfrentarse al Arsenal. El legendario portero tuvo que ver desde fuera cómo su equipo lograba una contundente victoria por 6-1 ante el RB Leipzig. Pese al resultado, su ausencia se convirtió en uno de los principales temas de conversación.

Los servicios médicos del Bayern trabajan sin descanso para gestionar la situación, pero la falta de avances en su recuperación supone un problema para el cuerpo técnico. El guardameta se ha limitado a realizar sesiones individuales en el interior de las instalaciones del club en Sabener Strasse, en lugar de participar en los entrenamientos completos con sus compañeros. También se perdió el empate 3-3 ante el Viking, lo que plantea dudas sobre su capacidad para mantenerse en forma durante el resto de la temporada.