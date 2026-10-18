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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

El Bayern de Múnich, preocupado por el estado físico de Manuel Neuer antes del duelo ante el Arsenal: el líquido en el pie del portero obliga a Jonas Urbig a dar un paso al frente

M. Neuer
Bayern Múnich
Bundesliga
Arsenal
Liga de Campeones

El Bayern de Múnich está contrarreloj para poder contar con Manuel Neuer en su próximo duelo de Champions League ante el Arsenal. El veterano guardameta no ha podido jugar recientemente, lo que ha obligado al gigante alemán a recurrir a su joven portero suplente en partidos decisivos.

  • Neuer sigue luchando por estar en forma

    El campeón alemán afronta nuevas dudas sobre la disponibilidad de su capitán antes de una noche europea decisiva. Aunque en un principio se esperaba que el guardameta de 40 años regresara para el partido entre semana, su continua ausencia de los entrenamientos del primer equipo ha hecho temer que no esté listo para enfrentarse al Arsenal. El legendario portero tuvo que ver desde fuera cómo su equipo lograba una contundente victoria por 6-1 ante el RB Leipzig. Pese al resultado, su ausencia se convirtió en uno de los principales temas de conversación.

    Los servicios médicos del Bayern trabajan sin descanso para gestionar la situación, pero la falta de avances en su recuperación supone un problema para el cuerpo técnico. El guardameta se ha limitado a realizar sesiones individuales en el interior de las instalaciones del club en Sabener Strasse, en lugar de participar en los entrenamientos completos con sus compañeros. También se perdió el empate 3-3 ante el Viking, lo que plantea dudas sobre su capacidad para mantenerse en forma durante el resto de la temporada.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Eberl revela el verdadero diagnóstico de la lesión

    El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha dado más detalles sobre la lesión que mantiene de baja al campeón del mundo del club, después de que el cuerpo técnico hablara inicialmente de unos imprecisos «problemas en el pie». Eberl aclaró que la dolencia se debe concretamente a una acumulación de líquido en el pie, una explicación médica mucho más precisa que la ofrecida hasta ahora.

    Aunque la dolencia bastó para impedir que el jugador disputara el partido del sábado, su presencia en el encuentro del miércoles sigue en el aire. «Simplemente tiene un poco de líquido en el pie. No estaba en condiciones de jugar hoy. Veremos si lo está para el miércoles», explicó el director deportivo, según recoge Bild.

  • Urbig, listo para el gran escenario

    Ante la posibilidad de que el veterano capitán no esté disponible, la atención se ha centrado en Jonas Urbig, de 23 años, que le ha estado sustituyendo en la portería. El joven guardameta ha respondido bien a la presión y ya ha disputado varios partidos esta temporada. Tras la convincente victoria en el Allianz Arena, el alemán se mostró dispuesto a seguir cubriendo su ausencia si el equipo médico decide que Neuer necesita más descanso para evitar un contratiempo a largo plazo.

    «Intento afrontar los partidos con una actitud positiva. Me encuentro muy bien. Queremos estar preparados para que el entrenador pueda decidir quién es titular en cada ocasión. Espero que Manu (Neuer) vuelva pronto. Estaré ahí siempre que me necesiten», dijo Urbig.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Musiala, descartado para el partido contra el Arsenal

    Mientras la situación en la portería sigue siendo incierta, el Bayern ha recibido un duro golpe con la baja de una de sus principales fuentes de creatividad. Está confirmado que Jamal Musiala se perderá el encuentro contra el equipo del norte de Londres, ya que continúa recuperándose de una rotura muscular en el muslo derecho sufrida hace tres semanas.

    Eberl confirmó que el partido de la Champions League llega demasiado pronto para el internacional alemán y señaló que está retomando la actividad de forma muy gradual. «No creo que esté listo contra el Arsenal. Volverá poco a poco, pero estará de vuelta en octubre», concluyó Eberl.

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