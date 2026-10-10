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El Bayern de Múnich, listo para ofrecer a Michael Olise un nuevo contrato «extraordinario» que incluye una cláusula sobre el Balón de Oro para frenar el interés del Real Madrid
El Bayern prepara una oferta extraordinaria por Olise
El Bayern está dispuesto a llevar sus límites financieros al máximo para asegurar el futuro a largo plazo de Olise. El conjunto de la Bundesliga quiere blindar al delantero francés con un nuevo contrato excepcional para garantizar que siga en Múnich durante los mejores años de su carrera. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Bayern está preparado para hacer todo lo posible durante estas negociaciones cruciales. La propuesta incluirá un aumento salarial significativo junto con bonus únicos vinculados al éxito para reflejar su enorme valor para el equipo.
- AFP
Salario descomunal y cláusula del Balón de Oro
Romano informa de que el nuevo contrato incluirá lucrativas primas por rendimiento vinculadas a los goles, las actuaciones individuales y los grandes títulos del equipo. Además, el Bayern también está abierto a incluir una cláusula especial del Balón de Oro en la propuesta de acuerdo.
Si el internacional francés fuera elegido alguna vez como el mejor futbolista del mundo, activaría de inmediato el pago de una prima sustancial. Para convencerlo aún más, según se informa, el club está dispuesto a ofrecerle un salario base anual de alrededor de 25 millones de euros.
Este enorme aumento salarial situaría de inmediato al jugador de 24 años en el escalón más alto entre los mejor pagados del club. Pasaría a la misma dimensión económica que sus compañeros estrella Harry Kane y Jamal Musiala.
Plantando cara al Real Madrid y al PSG
Esta extraordinaria oferta de contrato está diseñada para recompensar a Olise por sus brillantes actuaciones y enviar una clara advertencia a sus rivales internacionales. El Bayern quiere consolidar firmemente al francés como la imagen a largo plazo de su equipo de cara al futuro.
Su postura inflexible respecto a su futuro ya quedó patente durante el anterior mercado de fichajes de verano. El Madrid siguió de cerca al atacante, pero el Bayern cerró la puerta con firmeza y dejó claro que no estaba en venta, impidiendo que se materializara cualquier oferta oficial.
El PSG también ha sido vinculado repetidamente con un fichaje bomba por el extremo. Al preparar ahora de forma agresiva este megacontrato, el Bayern busca ganar seguridad en su planificación y evitar un largo y distractor pulso de mercado.
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Se necesita paciencia mientras Olise decide su futuro
Olise sigue teniendo contrato con el Bayern de Múnich hasta el verano de 2029. Como a su actual acuerdo todavía le quedan varios años, no existe una necesidad inmediata de que el club cierre esta ampliación ahora mismo.
La decisión definitiva dependerá, naturalmente, de los propios planes y ambiciones de carrera del jugador. El Bayern ya ha dado un paso al frente al señalar su disposición a ofrecer este paquete financiero sin precedentes. Está por ver si el increíble salario, las primas de equipo y la cláusula del Balón de Oro serán suficientes para convencer al francés de firmar una renovación anticipada.
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