AFP
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El Bayern de Múnich instala un enorme muro de privacidad antiespionaje en Säbener Strasse mientras Vincent Kompany refuerza el secretismo en los entrenamientos
Aislamiento total en Säbener Straße
El ambiente en el histórico campo de entrenamiento del Bayern ha cambiado de forma significativa mientras el club avanza para implantar una nueva era de secretismo táctico. Según Bild, las obras comenzaron a principios de esta semana en una serie de imponentes nuevas vallas de privacidad en las instalaciones de Sabener Strasse, y para el miércoles la verdadera magnitud del proyecto quedó clara para quienes lo observaban. El Bayern se está aislando de forma efectiva del mundo exterior con una gigantesca pantalla XXL de privacidad que se instaló parcialmente para proteger las actividades del primer equipo.
Alrededor del nuevo campo de entrenamiento, actualmente en construcción, se han levantado en las últimas semanas enormes pilares de acero de casi diez metros de altura para proporcionar la estructura necesaria a esta sofisticada pantalla. El mecanismo detrás de esta barrera antiespionaje es un avanzado sistema de cuerdas y poleas diseñado para izar una gran lona gris de privacidad y colocarla en posición en cuestión de instantes. Aunque el sistema se probó el martes por la mañana sin la tela, el miércoles se colocó la primera sección de la pesada lona en un grueso tubo de acero y se izó hasta su posición.
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La influencia inglesa en las medidas de seguridad del Bayern
Kompany parece ser la principal fuerza impulsora detrás de este refuerzo de la seguridad. Tras el regreso del club de su gira de pretemporada por Asia, se vio al belga de 40 años inspeccionando personalmente el progreso de las obras junto al director deportivo Christoph Freund. Kompany se fijó especialmente en el vallado, reflejo de una mentalidad forjada durante su extensa etapa en la Premier League, tanto como jugador como entrenador. En Inglaterra, los clubes de élite están acostumbrados a entrenarse en entornos completamente aislados de los aficionados, los medios de comunicación y posibles ojeadores de equipos rivales.
Al implantar una estructura tan permanente y sólida, Kompany está enviando un mensaje claro: los días de la observación casual se han acabado. El técnico belga cree que cada detalle importa en la búsqueda de recuperar el título de la Bundesliga, y eso incluye garantizar que las jugadas a balón parado y los cambios de sistema no se filtren antes del día de partido.
Del telón de Guardiola a las pantallas de alta tecnología
Mientras Kompany está llevando los límites un paso más allá, el concepto de «Geheimtraining» (entrenamiento secreto) no es del todo nuevo en la Säbener Strasse. Pep Guardiola introdujo de forma célebre las primeras grandes medidas de protección durante su etapa, al instalar lo que pasó a conocerse localmente como la «cortina de Guardiola», una gran lona gris alrededor de uno de los campos principales que el personal de seguridad podía cerrar. Sin embargo, este sistema estuvo a menudo marcado por problemas técnicos y con frecuencia no funcionaba correctamente durante periodos de fuerte viento o temperaturas bajo cero.
El nuevo sistema accionado por cuerdas está diseñado para suponer una mejora significativa con respecto a esos intentos anteriores, ya que ofrece una mayor fiabilidad y un nivel mucho más alto de bloqueo visual. A diferencia de las cortinas anteriores, esta nueva lona XXL es lo bastante alta como para bloquear casi cualquier ángulo imaginable hacia el campo de entrenamiento, creando una atmósfera de fortaleza. El club está invirtiendo mucho en esta infraestructura para garantizar que los fallos técnicos ya no comprometan el secretismo de sus sesiones.
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Equilibrar el secreto profesional con las tradiciones de los aficionados
Los trabajadores de la construcción siguen ultimando la instalación, asegurándose de que todo el perímetro de la nueva zona de entrenamiento quede cubierto por las pantallas motorizadas. La instalación del enorme muro ha desatado un debate entre los aficionados del Bayern sobre el equilibrio entre las exigencias del profesionalismo moderno y la identidad del club como una institución orientada a la comunidad. Aunque la medida es, sin duda, profesional y está diseñada para dar al equipo una ventaja competitiva, algunos observadores la han calificado de «todo menos favorable para los aficionados». Durante décadas, parte del encanto del Bayern era que los aficionados podían vislumbrar a sus héroes durante las actividades diarias, pero la nueva pantalla XXL hace que eso sea casi imposible en el tercer campo secreto.
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