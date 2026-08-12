El ambiente en el histórico campo de entrenamiento del Bayern ha cambiado de forma significativa mientras el club avanza para implantar una nueva era de secretismo táctico. Según Bild, las obras comenzaron a principios de esta semana en una serie de imponentes nuevas vallas de privacidad en las instalaciones de Sabener Strasse, y para el miércoles la verdadera magnitud del proyecto quedó clara para quienes lo observaban. El Bayern se está aislando de forma efectiva del mundo exterior con una gigantesca pantalla XXL de privacidad que se instaló parcialmente para proteger las actividades del primer equipo.

Alrededor del nuevo campo de entrenamiento, actualmente en construcción, se han levantado en las últimas semanas enormes pilares de acero de casi diez metros de altura para proporcionar la estructura necesaria a esta sofisticada pantalla. El mecanismo detrás de esta barrera antiespionaje es un avanzado sistema de cuerdas y poleas diseñado para izar una gran lona gris de privacidad y colocarla en posición en cuestión de instantes. Aunque el sistema se probó el martes por la mañana sin la tela, el miércoles se colocó la primera sección de la pesada lona en un grueso tubo de acero y se izó hasta su posición.