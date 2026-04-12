El Bayern de Múnich hace historia con un récord de 54 años, mientras que los hombres de Vincent Kompany golean al St. Pauli

El Bayern de Múnich batió el récord de goles en el Millerntor-Stadion al llegar a 105 tantos esta temporada. Así superó la marca de 101 goles que Gerd Müller fijó en la campaña 1971-72. Con un once muy rotado, el equipo mostró la gran profundidad que tiene Kompany. Jamal Musiala abrió el marcador al inicio, pero el gol de Leon Goretzka en el 53 lo certificó.

«Nuestro objetivo es ganar siempre todo», declaró el entrenador del Bayern, Kompany, aSky tras el partido, visiblemente satisfecho con la profesionalidad del equipo a pocos días de cumplir 40 años.