La reticencia del Liverpool a ceder al joven se debe a su urgente necesidad de reforzar las bandas tras la marcha de Mohamed Salah y la probable salida de Federico Chiesa. Después de apostar por Ngumoha para sustituir a Luis Díaz en su traspaso a Baviera, los Reds, bajo la dirección del nuevo entrenador, Andoni Iraola, ya piensan en el futuro y siguen de cerca a Yan Diomande, del RB Leipzig. Mientras tanto, el Bayern busca planificar a largo plazo su banda izquierda, pues su delantera de élite envejece con Gnabry y Kane ya en la treintena.