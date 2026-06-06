Getty Images
Traducido por
El Bayern de Múnich «estudiaría fichar» al extremo del Liverpool tras una revelación sobre el traspaso
El Bayern pone el ojo en la joven promesa de Anfield
Según The Athletic, el Bayern considera fichar al extremo del Liverpool Ngumoha para reforzar su ataque. El club alemán ve al joven de 17 años como su principal objetivo para la banda izquierda este verano. Aunque Kompany y la directiva impulsan la idea, aún no han contactado formalmente al Liverpool para negociar.
- Getty
La directiva de Anfield desmiente los rumores sobre su salida.
Se ha restado importancia a la posibilidad de que el joven extremo deje Merseyside tras una temporada en la que jugó 29 partidos. El canterano fue uno de los pocos aspectos positivos para los Reds y mostró gran potencial en la banda izquierda. Su buen rendimiento en la liga y su rápido crecimiento en el primer equipo le valieron una convocatoria para entrenar con la selección absoluta en Norteamérica.
La reestructuración estratégica marca la pauta en los movimientos del mercado
La reticencia del Liverpool a ceder al joven se debe a su urgente necesidad de reforzar las bandas tras la marcha de Mohamed Salah y la probable salida de Federico Chiesa. Después de apostar por Ngumoha para sustituir a Luis Díaz en su traspaso a Baviera, los Reds, bajo la dirección del nuevo entrenador, Andoni Iraola, ya piensan en el futuro y siguen de cerca a Yan Diomande, del RB Leipzig. Mientras tanto, el Bayern busca planificar a largo plazo su banda izquierda, pues su delantera de élite envejece con Gnabry y Kane ya en la treintena.
- Getty
La integración de Iraola se vislumbra en el horizonte
Ngumoha terminará su stage con la selección inglesa en Florida y volverá al Reino Unido, pues no entró en la lista final del torneo. Ahora le espera una pretemporada clave con Iraola, en la que debe ganarse la titularidad en la izquierda. El Bayern, atento, valorará si presenta oferta antes del cierre del mercado veraniego para poner a prueba la resistencia del Liverpool.