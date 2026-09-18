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El Bayern de Múnich estudia una operación de rescate por Florian Wirtz mientras se disparan los rumores de un intercambio con Michael Olise en torno a una estrella del Liverpool
El Bayern prepara un sorprendente golpe en el mercado de fichajes
El Bayern sigue muy de cerca el difícil inicio de Wirtz en el Liverpool, según BILD. El gigante de la Bundesliga considera al internacional alemán un objetivo prioritario si se ve obligado a acudir al mercado de fichajes el próximo verano.
Wirtz ha tenido problemas para dejar una huella tangible en la Premier League y solo ha dado una asistencia en cuatro apariciones esta temporada. A pesar de sus números decepcionantes, el Bayern sigue siendo un gran admirador de la antigua estrella del Bayer Leverkusen.
El Bayern está deseando acumular el mejor talento alemán en el Allianz Arena. Ofrecerle a Wirtz una vía de escape de su pesadilla en Anfield encaja perfectamente con su estrategia de fichajes a largo plazo.
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Iraola sale en firme defensa de la estrella en apuros
A pesar de las crecientes críticas por su falta de aportación goleadora, Wirtz sigue contando con todo el respaldo del entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. El técnico español ha defendido con pasión a su mediapunta, insistiendo en que el fútbol moderno pone demasiado énfasis en las estadísticas puras.
«No me fijo demasiado en los números», explicó Iraola a los periodistas. «Hoy en día todo gira en torno a los números, todo el mundo les dice a los jugadores que tienen que dar asistencias, que tienen que marcar goles. Para mí, tienen que ayudarnos a jugar bien. Alguien marcará los goles si estamos rindiendo bien colectivamente».
La incertidumbre rodea el futuro a largo plazo de Olise
El interés del Bayern por Wirtz está impulsado en gran medida por la incertidumbre que rodea a Olise. El francés ha deslumbrado en Alemania desde su llegada en 2024, consolidando su estatus como uno de los mejores atacantes del fútbol mundial.
Sin embargo, en Baviera crece el temor de que Olise ya esté pensando en volver a la Premier League. A medida que se acerca al ecuador de su contrato, que expira al final de la temporada 2028/29, el Bayern está decidido a proteger su valor de traspaso.
Aunque la prioridad absoluta del Bayern es atar a Olise con un nuevo y lucrativo contrato, una negativa a firmar podría obligar al club a actuar. Si se ve contra las cuerdas y obligado a hacer caja, Wirtz ha sido identificado como el recambio ideal.
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¿Qué le espera ahora al Liverpool y al Bayern?
Por ahora, el Bayern centrará todos sus esfuerzos en convencer a Olise de que su futuro está en Múnich. Solo si esas conversaciones contractuales se vienen abajo lanzará una ofensiva formal para poner a prueba la determinación del Liverpool con respecto a Wirtz.
De vuelta en Anfield, Wirtz tratará de devolver sobre el césped la fe inquebrantable de su entrenador. Iraola sigue insistiendo en que el alemán contribuye enormemente al rendimiento global del equipo, al margen de su producción individual.
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