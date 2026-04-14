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El Bayern de Múnich estudia fichar a una nueva estrella de la Premier League para reforzar el ataque junto a Harry Kane
El Bayern sigue de cerca el rápido ascenso de Brobbey
Los grandes de la Bundesliga siguen de cerca a Brobbey para ficharlo este verano. El delantero de 24 años ha sido uno de los aciertos del Sunderland y una revelación en su primera temporada en la Premier. Según el Independent, el Bayern ve en el exjugador del Ajax un perfil que podría complementar su ataque, liderado por Kane.
Ha marcado seis goles en 25 partidos de Premier, pero es su aportación global lo que atrae a los grandes de Europa. Su movilidad y potencia física encajan con el fútbol ofensivo actual, y su versatilidad lo convierte en un objetivo atractivo para el Bayern, que busca perfeccionar su plantilla.
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El análisis avanzado impulsa el éxito del Sunderland
El delantero llegó el verano pasado del Ajax por 20 millones de euros, cifra que podría subir a 25 millones, tras interesar al Arsenal. Su fichaje por el Sunderland se gestó mediante un modelo de contratación basado en datos, ahora uno de los más avanzados de la Premier League.
El club quiere seguir ese modelo de éxito, similar al del Brighton, para crecer. Pero su habilidad para detectar talento ahora le plantea el reto de retenerlo. El impacto inmediato de Brobbey en la Premier podría más que duplicar su valor, lo que no ha disuadido al Bayern de seguir interesado.
Trayectoria internacional y valor en alza
La cotización de Brobbey sube rápido también fuera de Holanda. Todo indica que estará en la selección para el Mundial 2026, tras jugar la Euro 2024. Esa exposición internacional elevará aún más su valor antes del mercado de verano, y el Bayern sigue muy interesado en ficharlo.
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¿Y ahora qué?
Antes de fichar, el Bayern se centra en cerrar la temporada fuerte: lidera la Bundesliga con 12 puntos sobre el Dortmund y busca las semifinales de la Champions tras ganar 2-1 al Real Madrid en la ida.
Mientras, Brobbey busca llevar al Sunderland a puestos europeos: décimo, a un punto del séptimo, el Brentford.