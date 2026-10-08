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El Bayern de Múnich está dispuesto a saltarse sus propias reglas de fichajes para retener a Michael Olise
Olise brilla en el escenario internacional
Olise ha disfrutado de un ascenso espectacular en popularidad durante el reciente parón internacional. El talentoso extremo derecho firmó una serie de actuaciones sobresalientes y dominantes con la selección francesa. En la nueva era liderada por Zinedine Zidane, Olise ha sumado cuatro goles y dos asistencias en cuatro partidos.
Ahora, el delantero se dispone a regresar a Alemania antes de la reanudación de la Bundesliga este fin de semana. Estos próximos compromisos domésticos le brindarán la oportunidad perfecta para mantener su deslumbrante estado de forma sobre el césped, al tiempo que mete aún más presión a la cúpula del Bayern en los despachos.
- AFP
El Bayern, dispuesto a romper con la tradición
Entre bastidores, el Bayern está desesperado por negociar una lucrativa renovación de contrato con el delantero lo antes posible. Según el periodista de BildChristian Falk, el club está ahora totalmente dispuesto a aceptar una exigencia muy específica del entorno del jugador sobre su futuro.
La información asegura que el Bayern está dispuesto a incluir una cláusula de rescisión en cualquier nuevo acuerdo. Esto representa un importante gesto de buena voluntad por parte del club, que históricamente se ha mostrado muy reacio a incluir este tipo de cláusulas de salida en los contratos de sus jugadores.
La estrategia de salida de 200 millones de euros
Según las informaciones, la cláusula de rescisión propuesta alcanzará la descomunal cifra de 200 millones de euros. Esta enorme valoración está diseñada para ofrecer al atacante una vía de salida definida, aunque extremadamente cara, del Allianz Arena en caso de que finalmente decida buscar un nuevo reto en otro lugar.
El Bayern quiere proteger a su activo más preciado y atar al francés a largo plazo. La urgencia en torno a estas conversaciones contractuales se ha visto alimentada en gran medida por los persistentes rumores del pasado verano que vinculaban al extremo con un sonado traspaso al gigante español Real Madrid.
- AFP
Toda una declaración de intenciones
La prioridad inmediata de Olise seguirá siendo únicamente trasladar su espectacular estado de forma con la selección al fútbol de clubes. Otra actuación dominante en la máxima categoría alemana no hará más que reforzar su posición de cara a estas cruciales negociaciones contractuales, que siguen en marcha.
Si ambas partes logran formalizar con éxito el nuevo acuerdo, supondrá toda una declaración de intenciones del club de la Bundesliga. La cláusula sin precedentes de 200 millones de euros garantizará que Madrid, y cualquier otro pretendiente en el futuro, tenga que destrozar por completo los récords de traspasos para arrebatárselo al Múnich.
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