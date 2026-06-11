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El Bayern de Múnich está a punto de fichar a Ismael Saibari por 53 millones de euros, mientras el PSV insiste en un precio récord para el club
El Bayern presenta una oferta mejorada por Saibari
Según el Eindhoven Dagblad, el Bayern ha elevado su oferta por Saibari a 53 millones de euros, con 48 millones garantizados y 5 en variables, para convencer al PSV y cerrar el fichaje de este talentoso mediapunta.
El acuerdo incluiría 48 millones fijos y hasta 5 millones en variables. Saibari está concentrado con Marruecos para el Mundial, pero sus agentes negocian su llegada al Allianz Arena.
- AFP
Una salida sin precedentes para el PSV
A pesar de las elevadas cifras sobre la mesa, el PSV busca optimizar al máximo las negociaciones. El club no solo se fija en el importe total, sino también en condiciones y plazos de pago que encajen en su planificación financiera antes de aprobar el traspaso.
Si se concreta por esa cifra, Saibari será el fichaje más caro de la historia del PSV. Los campeones de la Eredivisie valoran al jugador de 25 años, pero aceptarán su salida ante la millonaria oferta de Múnich.
La estrategia fiscal retrasa el anuncio oficial
Todas las partes quieren firmar el contrato tras el 30 de junio para que el PSV obtenga ventajas fiscales en su informe anual.
No obstante, este retraso administrativo no detendrá el proceso: se espera que Saibari se someta a los reconocimientos médicos antes de esa fecha para garantizar que todo esté en orden. Como muestra de su compromiso, el Bayern asumiría los riesgos del seguro durante el periodo intermedio entre las pruebas y la activación formal del contrato en julio.
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La trayectoria de Saibari en el PSV
La probable salida de Saibari pondrá fin a una etapa exitosa en Eindhoven, donde se consolidó como uno de los centrocampistas más productivos de Europa. En las dos últimas temporadas brilló, sobre todo en la 2025-26, con 19 goles y nueve asistencias en 39 partidos.
Con el club ha conquistado ocho títulos: tres Eredivisies, dos Copas de la KNVB y tres Escudos Johan Cruyff.