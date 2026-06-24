Tras meses de intensas negociaciones entre el Bayern de Múnich y Laimer, se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Según Sport1, Hoeness lo filtró accidentalmente durante un acto en Alta Baviera.

Al comentar las largas conversaciones, Hoeness habría dicho: «En principio solo falta la firma» para que Laimer renueve. Aunque inicialmente se dijo que ya había rúbrica, ahora se confirma el acuerdo verbal. El Bayern, que trabajó sin pausa para retener al jugador, respira aliviado.



