Eberl ha abordado el estado físico de Neuer tras una frustrante racha de problemas musculares. El veterano portero sufrió una recidiva de su lesión en la pantorrilla durante la victoria por 4-1 sobre el Borussia Mönchengladbach el viernes.

Esto supone una tendencia preocupante para el jugador de 39 años, que fue sustituido en el descanso de ese partido tras regresar de una anterior rotura de fibras musculares. A pesar de la repetición de la lesión, Eberl ha destacado que el Bayern de Múnich no precipitará su rehabilitación. «No quiero dar un plazo para evitar crear presión. Debe curarse con tranquilidad», afirmó.