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El Bayern de Múnich desmiente haber contactado con Mohamed Salah tras los rumores que vinculan a la estrella del Liverpool con un posible fichaje junto a Harry Kane y Vincent Kompany
Una despedida emotiva desata los rumores sobre su traspaso
El delantero confirmó su marcha en un emotivo vídeo que compartió en las redes sociales, lo que desató una oleada de especulaciones sobre su futuro. Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, insinuó que había oído rumores de que el entorno del extremo había recibido ofertas del Bayern de Múnich, el París Saint-Germain y equipos de la Serie A.
En respuesta a los crecientes rumores, su agente, Ramy Abbas, acudió a X para aclarar la situación, afirmando: «No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Esto también significa que nadie más lo sabe».
- AFP
El director deportivo del Bayern desmiente los rumores
A pesar de los rumores que vinculan al jugador con un posible fichaje para unirse a Harry Kane y Vincent Kompany, el club alemán ha salido al paso para aclarar la situación. En declaraciones a Winwin, el director deportivo Max Eberl desmintió rotundamente los rumores de que el Bayern estuviera interesado en el delantero. Eberl afirmó: «No, Mohamed Salah no ha recibido ninguna oferta del Bayern de Múnich».
El club se ha distanciado rotundamente de la pugna, mientras que las informaciones también sugieren que el Inter de Miami, de la Major League Soccer, ha descartado ficharlo para llevarlo a Estados Unidos a jugar junto a Lionel Messi.
La salida de Anfield se produce tras las desavenencias con el cuerpo técnico
La salida del delantero se produce tras un periodo turbulento en Merseyside. Un enfrentamiento público con el entrenador Arne Slot provocó que el jugador fuera descartado para tres partidos en diciembre. Sin embargo, ambos han limado asperezas y el extremo ha marcado cinco goles en sus últimas 14 apariciones tras regresar de la Copa Africana de Naciones. Mientras el Liverpool se prepara para renunciar al último año de su contrato, el exentrenador Jürgen Klopp ha advertido al club sobre la necesidad de encontrar un sustituto. Klopp señaló: «Este tipo concreto de jugador es insustituible. Habrá un vacío que alguien llenará, pero ¿ese jugador en concreto, Mo Salah? No estoy seguro de que exista otro igual ahí fuera».
- AFP
Dejar un legado duradero
Se marcha como uno de los jugadores más laureados de la historia del club, tras haber ganado ocho títulos, entre ellos dos de la Premier League y la Liga de Campeones. A lo largo de sus nueve años de ilustre carrera, acumuló la increíble cifra de 255 goles en 435 partidos. Este extraordinario récord consolida su estatus como el tercer máximo goleador de todos los tiempos del club. Solo le superan las leyendas Roger Hunt, que marcó 285 goles, e Ian Rush, que ostenta el récord absoluto con 346 goles. La directiva ha decidido permitirle marcharse antes de tiempo como gesto de buena voluntad por sus inmensas contribuciones.