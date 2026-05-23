El Bayern de Múnich descarta fichar a John Stones, y un directivo informa sobre las negociaciones por Anthony Gordon

A pesar de los rumores que vinculaban al defensa del Manchester City John Stones con un fichaje por el Bayern de Múnich, el club alemán lo ha desmentido. El jugador, de 31 años, quedará libre este verano y se había especulado con que podría reunirse con su excompañero Vincent Kompany en Alemania.

Sin embargo, Eberl desmintió rápidamente estas especulaciones al ser consultado sobre la posibilidad de fichar al ganador en serie para la Bundesliga. En declaraciones a BILD, el director deportivo fue tajante: «Eso no es cierto». El club parece centrar sus recursos en otros objetivos mientras se prepara para una renovación de la plantilla tras una campaña histórica en la Bundesliga.

