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El Bayern de Múnich consultó a Pep Guardiola antes de fichar a Vincent Kompany por las dudas sobre el exentrenador del Burnley
La llamada de Guardiola
Eberl admitió que el nombramiento de Kompany en 2024 no fue fácil y que el club consultó a Guardiola para obtener referencias. El belga acababa de sufrir un descenso con el Burnley en la Premier League, lo que generó dudas en el Allianz Arena. En una entrevista con la cadena alemana ZDF, Eberl relató el momento decisivo que le valió el puesto al técnico de 40 años.
«Cuando dudamos, le dije a Kalle [Karl-Heinz Rummenigge, expresidente del Bayern]: “Tú estás muy unido a Pep, ¿no? Llámalo y pregúntale por Kompany”. Ese fue el punto de inflexión», afirmó Eberl.
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Aclarar las «dudas» iniciales
El nombramiento de Kompany se vio como un riesgo desde fuera del club, y Eberl admitió que el belga no era la primera opción para reemplazar a Tuchel. Tras meses de búsqueda y varios rechazos destacados, el club recurrió a este técnico de 40 años, cuya experiencia como entrenador aún genera dudas en Alemania.
«Al principio, hubo dudas y sorpresa cuando propuse su nombre», admitió Eberl. «Habíamos recibido rechazos. No es secreto que consideramos a Julian Nagelsmann, hablamos con Ralf Rangnick y con Oliver Glasner, y algunos querían que volviera Hansi Flick. Como dije antes, Kompany ya estaba en nuestra lista, pero no me atreví a proponerlo de entrada; preferimos contactar primero a técnicos de renombre».
El efecto Kompany en Múnich
Sus títulos y la nueva resistencia del plantel avalan la decisión. Desde entonces, Kompany ha guiado al Bayern a dos ligas consecutivas y una Supercopa de Alemania, y ahora el equipo está en semifinales de la Champions y en la final de la Copa DFB. Su liderazgo se vio claro en la remontada ante el Mainz.
El centrocampista Leon Goretzka destacó su carácter enérgico y reveló que, al descanso, el técnico les echó una bronca tras ir perdiendo 3-0. Kompany subrayó que, en momentos así, la pasión importa más que los sistemas: una remontada así se logra con emoción y estrategia. Dijo: «Yo mismo he vivido momentos así durante mi carrera; he estado en ese vestuario cuando perdíamos 3-0 al descanso y parecía que el partido había acabado. Pero hay que canalizar la ira, negarse a aceptar la derrota y darlo todo hasta el último minuto. Eso es exactamente lo que hicieron los chicos».
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En busca de la gloria europea frente al PSG
Con el título nacional asegurado, Kompany centra su atención en la Liga de Campeones. El Bayern ya está en semifinales y se medirá al París Saint-Germain. El ganador jugará la final contra Arsenal o Atlético de Madrid, brindándole a Kompany la oportunidad de demostrar su valía en el mayor escenario del mundo solo tres años después de dirigir en la Championship. Al confiar en la experiencia de uno de los mejores técnicos del fútbol, Eberl encontró al líder ideal para la nueva generación del Bayern y transformó las dudas en una era de dominio renovado.