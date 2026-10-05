El Bayern de Múnich ha logrado una victoria importante en su planificación a largo plazo, ya que Kane ha alcanzado un acuerdo de principio para firmar una ampliación de contrato que le mantendrá en el club hasta 2029, según Sky Germany.

El delantero de 33 años ha sido una revelación desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur, y el gigante bávaro se ha movido con rapidez para asegurarse de que su delantero talismánico siga siendo el punto focal de su ataque durante los próximos años.

Aunque la documentación final aún no se ha firmado, se entiende que los obstáculos importantes en las negociaciones ya se han superado, lo que supone un gran impulso tanto para la directiva del club como para sus aficionados.



