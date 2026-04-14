El Bayern de Múnich considera fichar a una estrella de la Premier League que ha marcado 10 goles en la Champions

Sky Sport Alemania informó que el Bayern Munich sigue de cerca a Anthony Gordon, extremo inglés de 25 años. Ya hubo primeros contactos, aunque aún no con el Newcastle. Gordon se ve como el recambio perfecto para Díaz, actual titular en la banda izquierda bávara.

Varios clubes de la Premier también le siguen. A finales de febrero, The Sun señaló que Liverpool y Arsenal exploraban su fichaje, y los Gunners estarían dispuestos a pagar hasta 92 millones. Transfermarkt valora a Gordon en 60 millones.

Sin embargo, el Bayern no pagaría esa cifra; con su plantilla actual, la necesidad no es urgente.