El Bayern de Múnich confirma el fichaje de Nathaniel Brown, quien celebra un regreso a casa «indescriptible»

Tras su fichaje, el defensa de Amberg mostró su orgullo por volver a su región para jugar en el club de su infancia. Pasará de las categorías inferiores al banquillo del Allianz Arena.

Brown declaró: «Es indescriptible. El FC Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Casi todo el mundo en mi ciudad natal, Amberg, es seguidor del FC Bayern; es con lo que crecí. Eso lo hace muy especial. Para mí es maravilloso, y también supone un gran paso adelante».

Al reflexionar sobre si siempre había confiado en llegar tan lejos en el fútbol profesional, el jugador de 23 años reconoció que su ascenso a la cima fue gradual y no un éxito de la noche a la mañana.

Añadió: «Cuando empiezas a jugar, no piensas en algo tan grande. En la sub-17 me convertí en lateral izquierdo y, poco a poco, me di cuenta de que quizá podría ser profesional. Pero la idea de jugar algún día en el FC Bayern era solo un sueño».

Sobre sus objetivos en Múnich, Brown quiere consolidarse en el máximo nivel con Kompany.

Y concluyó: «Quiero lograr el mayor éxito deportivo, ganar muchos títulos con el FC Bayern y celebrarlos con la afición. Quiero disfrutar con los compañeros y ya tengo ganas de conocerlos. A nivel personal, quiero seguir madurando».