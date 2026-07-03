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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Bayern de Múnich confirma el fichaje de Nathaniel Brown, quien celebra un regreso a casa «indescriptible»

Fichajes
N. Brown
Bayern Múnich
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

El Bayern de Múnich ha fichado al lateral izquierdo Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, por 55 millones de euros. El internacional alemán, de 23 años, se compromete hasta 2031 y regresa a su región natal para reforzar la defensa que construye Vincent Kompany.

  • El gigante bávaro ficha a un defensa

    El Bayern ha fichado al defensa germano-estadounidense hasta 2031. Brown llega del Eintracht, donde marcó siete goles y dio 13 asistencias en 75 partidos. El Núremberg recibirá el 12,5 % del traspaso.


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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    La estrella del baile de bienvenida reflexiona sobre su sueño

    Tras su fichaje, el defensa de Amberg mostró su orgullo por volver a su región para jugar en el club de su infancia. Pasará de las categorías inferiores al banquillo del Allianz Arena.

    Brown declaró: «Es indescriptible. El FC Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Casi todo el mundo en mi ciudad natal, Amberg, es seguidor del FC Bayern; es con lo que crecí. Eso lo hace muy especial. Para mí es maravilloso, y también supone un gran paso adelante».

    Al reflexionar sobre si siempre había confiado en llegar tan lejos en el fútbol profesional, el jugador de 23 años reconoció que su ascenso a la cima fue gradual y no un éxito de la noche a la mañana.

    Añadió: «Cuando empiezas a jugar, no piensas en algo tan grande. En la sub-17 me convertí en lateral izquierdo y, poco a poco, me di cuenta de que quizá podría ser profesional. Pero la idea de jugar algún día en el FC Bayern era solo un sueño».

    Sobre sus objetivos en Múnich, Brown quiere consolidarse en el máximo nivel con Kompany.

    Y concluyó: «Quiero lograr el mayor éxito deportivo, ganar muchos títulos con el FC Bayern y celebrarlos con la afición. Quiero disfrutar con los compañeros y ya tengo ganas de conocerlos. A nivel personal, quiero seguir madurando».

  • Los directivos del Bayern elogian al nuevo fichaje

    Este fichaje estratégico muestra el compromiso del Bayern de reforzar su plantilla con talento nacional de élite, con gran valor de reventa y proyección de futuro. Altos cargos del club destacaron su rápida evolución táctica y su versatilidad defensiva, clave en el fútbol moderno.

    Max Eberl, director deportivo, afirmó: «Estamos encantados de incorporar a Nathaniel, un jugador con gran potencial y listo para el futuro. Ya dejó huella en el Mundial y seguiremos aprovechando su versatilidad en defensa y en el centro del campo».

    El director general, Jan-Christian Dreesen, añadió: «Nathaniel tiene un perfil muy demandado en el fútbol moderno. Creemos que encaja a la perfección en el Bayern. Este fichaje subraya nuestra aspiración de incorporar a los mejores jóvenes jugadores alemanes desde una etapa temprana. Eso siempre ha formado parte de nuestro ADN y así debe seguir siendo».

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    La lucha por los puestos se perfila como un tema clave

    Brown competirá de inmediato con Alphonso Davies, quien ha sufrido varias lesiones, por un lugar en la defensa de Kompany. Tras ganar experiencia internacional con ocho partidos con la selección absoluta, el joven defensa debe integrarse rápido a los entrenamientos tácticos de pretemporada. Perfeccionar su disciplina defensiva será clave para que el Bayern defienda el título nacional.