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El Bayern de Múnich, calificado como «el equipo más fuerte del momento», mientras un exdelantero apuesta por Harry Kane y compañía para ganar la Liga de Campeones
El Bayern domina en Alemania y en Europa
En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, Ribéry se mostró impresionado por el Bayern tras ver cómo el líder de la Bundesliga arrollaba por 6-1 al Atalanta en el partido de ida de su eliminatoria de la Liga de Campeones el pasado martes. El francés cree que, con jugadores como Harry Kane y Michael Olise rindiendo al máximo, la actual plantilla no tiene rival en todo el continente: «En este momento, son el equipo más fuerte que hay, sin duda alguna. Están al más alto nivel en todo: técnicamente, tácticamente, físicamente. Están en otra liga, todo el mundo lo ha visto».
Favoritos para alzarse con la gloria en la Liga de Campeones
El exjugador, que ganó 25 títulos durante sus 12 temporadas en Baviera, confía en que el club pueda hacerse con otra corona europea. Ribéry apostó abiertamente por ellos, afirmando: «El Bayern no solo es muy fuerte, sino que además está en buena forma. En mi opinión, son los favoritos para ganar la Liga de Campeones».
Al reflexionar sobre su propia época gloriosa, que incluyó el famoso triplete de 2013, el francés destacó el entorno único que genera un éxito tan constante. Explicó: «Ganan porque tienen una gran cultura, hay un alto nivel de profesionalidad y, al mismo tiempo, es como una familia. Me alegra que su gente me considere una leyenda; hemos hecho historia con todo lo que hemos ganado. Lo hicimos juntos porque entonces, al igual que ahora, teníamos unos valores magníficos».
Una eficiencia milimétrica
Esta valoración coincide con la opinión del exguardameta y director ejecutivo del Bayern, Oliver Kahn, quien calificó al club como la principal potencia de Europa. En unas declaraciones recientes a Sky Sport, la leyenda alemana destacó que la enorme profundidad de la plantilla es un presagio histórico de grandes títulos, y señaló que la calidad apenas disminuye independientemente de la rotación. «No llegaría a decir que el Bayern ganará fácilmente la Liga de Campeones; no es así. Pero, en este momento, para mí, son el mejor equipo de Europa, por la forma en que están jugando al fútbol», comentó Kahn. Añadió que el equipo está jugando actualmente «casi como un reloj», aunque advirtió sobre la falta de retos recientes.
¿Qué le depara el futuro al Bayern de Múnich?
Los hombres de Kompany centran ahora su atención en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, que se disputará esta noche. En el ámbito nacional, ocupan cómodamente el primer puesto de la Bundesliga con 67 puntos, nueve puntos por delante del Borussia Dortmund, segundo clasificado. Su andadura en la liga continúa el sábado con un partido en casa contra el Union Berlin, seguido de visitas a Friburgo y St. Pauli en abril. Les espera un partido crucial en casa contra el Stuttgart, cuarto clasificado, antes de viajar para enfrentarse al Bayer Leverkusen en las semifinales de la DFB-Pokal el 22 de abril, mientras continúan su lucha por un triplete histórico.
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