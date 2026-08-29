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El Bayern de Múnich arrolla al Stuttgart y el equipo de Vincent Kompany inicia la defensa del título de la Bundesliga con una contundente victoria y cinco goles como aviso
El Bayern Múnich firma una goleada despiadada
Dayot Upamecano adelantó a los locales de cabeza antes de que Josha Vagnoman firmara un sorprendente empate al inicio de la segunda parte. La respuesta del Bayern fue instantánea, ya que una precisa definición de Michael Olise y un desafortunado gol en propia puerta de Vagnoman pusieron a los visitantes por delante dos veces en apenas tres minutos. El suplente Ismael Saibari dio después dos asistencias a Aleksandar Pavlovic y Luis Diaz para sellar una contundente victoria en la jornada inaugural.
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Kompany exige un hambre insaciable
El entrenador Kompany elogió la serenidad y el espíritu de lucha de su equipo para resistir la presión física inicial antes de destrozar la defensa rival.
Compartiendo sus reflexiones posteriores al partido en la web oficial del Bayern, Kompany dijo: "No se trata solo de cómo empezamos. Intentaremos seguir con lo que hemos venido haciendo en los últimos años, jugar con mucha energía, empeño y, obviamente, marcar siempre goles. Los chicos lo demostraron de nuevo hoy. Es solo un partido y solo tres puntos. Todos empezamos desde cero. Aún no hemos ganado nada. El hambre tiene que ser como en el primer día.
"Fue realmente duro al principio, pero eso es normal. El Stuttgart es físicamente fuerte, pero mantuvimos la calma y nuestras ocasiones fueron mejorando. Creo que al final merecimos ganar, pero no fue fácil. Siempre lo dimos todo, buscamos atacar la espalda y nos apoyamos unos a otros. Eso marcó la diferencia al final."
Hoeness lamenta el rápido derrumbe
La dura derrota agravó la pésima racha del Stuttgart ante el Bayern, al encadenar su quinta derrota consecutiva en todas las competiciones frente al gigante bávaro. Al reflexionar sobre los errores defensivos de su equipo, el entrenador Sebastian Hoeness explicó: "Los primeros 20 minutos fueron muy positivos, y luego nos pusimos por detrás a raíz de una jugada a balón parado. Fue muy frustrante.
"Al final de la primera parte, tuvimos que sufrir. Lo hicimos, defendimos y nos fuimos al descanso perdiendo 1-0. Luego salimos e hicimos el 1-1 probablemente de la nada. Eso es exactamente lo que quieres. Quieres mantener el partido abierto el mayor tiempo posible.
"Y luego el partido se nos fue seis minutos después. Es muy frustrante. Tenemos que mejorar, no hay duda. El Bayern va a ganar a muchos más equipos aquí, y probablemente por marcadores más amplios. Pero nuestro objetivo sigue siendo jugar mejor en determinadas situaciones."
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Crece la expectación de cara al parón
El Bayern estará ansioso por mantener su buen arranque en su primera salida de la temporada cuando viaje para enfrentarse al Osnabruck en la primera ronda de la Copa de Alemania. Kompany bien podría rotar su plantilla tras las brillantes apariciones de sus fichajes veraniegos desde el banquillo, con una exigente fase de liga de la Champions League también acercándose rápidamente. Una contundente victoria copera supondría el impulso anímico ideal antes del inminente parón internacional de otoño.
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