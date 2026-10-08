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El Bayern de Múnich afronta la posibilidad de que el portero adolescente Leonard Prescott se marche gratis en medio del bloqueo en su renovación
Las conversaciones para la renovación sufren un importante contratiempo
Los dirigentes del Bayern se enfrentan a una carrera contrarreloj para asegurar el futuro a largo plazo de Prescott antes de que su contrato expire en el verano de 2027. Según el pódcast de Sky "Mia san vier", las negociaciones han llegado a un punto muerto debido a la ausencia de una vía viable hacia el fútbol del primer equipo. Ese bloqueo ha alertado a pretendientes de toda Alemania y Europa, que ya se están posicionando para llevarse al adolescente como agente libre.
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La crisis de lesiones aceleró la convocatoria con el primer equipo
La promesa nacida en Estados Unidos saltó al primer plano cuando Vincent Kompany se enfrentó a una escasez de porteros sin precedentes en marzo de 2026. Con Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig y Leon Klanac, todos lesionados, el guardameta, que entonces tenía 16 años, se ganó de forma sorprendente un sitio en el banquillo ante el Atalanta en la Champions League. Su inclusión requirió una autorización de urgencia de sus padres y un permiso para trabajar de noche, culminando un rápido ascenso para un adolescente que había trabajado como recogepelotas en el Allianz Arena apenas dos años antes.
La planificación de la sucesión bloquea el camino hacia el primer equipo
Cualquier avance para el joven se complica aún más por el plan de sucesión del Bayern, con Urbig claramente señalado como el heredero de Neuer a largo plazo. Para respaldar al próximo número 1, los dirigentes del club habrían incluido en su lista de candidatos al veterano del Newcastle United Nick Pope, cuyo contrato en Tyneside también expira en junio de 2027. Ir a por un internacional inglés con 10 partidos solo refuerza la realidad de que las oportunidades en el primer equipo para los canteranos seguirán estando muy limitadas en el futuro previsible.
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La recuperación física marca la decisión sobre el traspaso
El internacional sub-17 alemán sigue de baja mientras trabaja para recuperarse de una lesión de menisco sufrida en junio. Su regreso a plena forma condicionará en gran medida su próximo movimiento, con ojeadores de toda Europa siguiendo de cerca su recuperación de cara al próximo mercado de fichajes. El Bayern se enfrenta ahora a una decisión crítica: trazar una vía viable con minutos regulares en calidad de cedido o arriesgarse a ver cómo una valiosa perla de la cantera se marcha gratis.
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